《兩岸星期人物》重奪女本因坊榮譽 旅日台灣棋士謝依旻

2018年01月27日 08:31 中時電子報 李靖棠

不只有球類運動有職業選手，在圍棋、西洋棋和將棋界中，都有職業級的好手。多年來，台灣在圍棋界，也培養出許多發光發熱的職業好手。從早年的「不死鳥」林海峰，到後來被譽為「平成四天王」的張栩、紅面棋王周俊勳和美少女黑嘉嘉，都是知名度極高的選手。事實上，在日本職業圍棋界，還有一位來自的女性高手，她就是剛剛重新奪下女流本因坊頭銜、來自苗栗的旅日職業棋士謝依旻。

台灣女孩謝依旻 稱霸日本棋壇

年僅28歲的謝依旻，是來自苗栗縣的客家人，從5歲開始接觸與學習圍棋，在木棉盃圍棋賽甲組冠軍，同時亦成為業餘初段。八歲時贏得海峰盃青少年圍棋賽冠軍，十歲那年，在中日韓對抗賽中，擊敗所有中日韓女選手，留下全勝記錄。隔年飛往美國夏威夷，參加世界少年圍棋賽，拿下第二名的名次。在正式成為職業選手前，就已經取得相當優異的成績。

旅日台灣女棋士謝依旻（圖左）與紅面棋王周俊勳（圖右）。（圖/中央社）

獲頒日本女流棋聖頭銜的謝依旻。（圖/中央社）

2002年赴日，進入日本棋院當院生，並在2年後參加日本棋院冬季棋士採用試驗，以13勝4敗、總排名第二的優異成績入段，成為當時最年輕女性棋士入段的紀錄。師從同樣來自台灣、擁有九段的棋士黃孟正。進入職業生涯後的她，也快速地展現不凡的實力，2006年三段的謝依旻，在第八期女流最強戰上，於決賽擊敗八段的日本棋士小西和子，取得「女流最強位」頭銜，以17歲零一個月之齡得到職業生涯第一個頭銜，再次創下紀錄。

旅日職業圍棋好手謝依旻。（圖/中央社）

返回家鄉苗栗縣，獲得縣長頒發獎狀的旅日職業棋手謝依旻。（圖/中央社）

拿下最強位後隔年，謝依旻以3比0的成績，擊敗日本對手、六段的矢代久美子，成為第一位非日本籍、贏得「女流本因坊」頭銜的棋士；緊接著在2008年，女流名人戰決賽中打敗五段的加藤啟子，首次贏得女流名人的頭銜，並成為繼小林泉美之後，史上第二位同時擁有「女流本因坊」和「女流名人」頭銜的女棋手。這兩個頭銜，也成為謝依旻的象徵，更是她努力連霸保護的榮譽。

認真下棋對奕的謝依旻（圖左）。（圖/中央社）

不滿足於此的她，在取得上述兩項頭銜後，於2010年擊敗時為五段的梅澤由香里，成為日本圍棋史上「第一位同時擁有三頭銜」（女流本因坊、女流名人、女流棋聖）的女棋士，第一次稱霸日本女流圍棋界。她也在同年亞運賽中，代表台灣參賽，與黑嘉嘉、張正平組隊，獲得圍棋女子團體銅牌。首次稱霸維持了749天，直到2年後在女流棋聖頭銜衛冕失敗，才暫時畫下休止符。

長江後浪推前浪，就在謝依旻不斷刷新三個頭銜的連霸紀錄時，日本棋院於2010年特別試驗、選入了當時年僅11歳6個月的藤澤里菜，很快就成為謝依旻稱霸路上的最大對手。前年（2016）在女流本因坊決賽遇上藤澤，最終以1比3敗下陣；並在去年以0比2再次於名人戰敗北，一度讓她感到非常挫折。直到去年女流本因坊決賽，在最後第5盤逆轉勝出，從後輩手中重新奪回女流本因坊的頭銜。

根據媒體報導，私底下的她，其實也如同齡的女孩一樣，喜愛旅行、逛街、聽音樂和跳街舞。曾在專訪時透露，自己最愛周杰倫的歌曲。當被問到感情時，她總是語帶神秘的反問，「我就算說沒有，你們會相信嗎？」而喜歡男性的類型？謝依旻表示，「我想要找的男生，希望能像周杰倫一樣有才華，至少要有我非常崇拜跟尊敬的地方，對於感情，目前就隨緣吧。」

(中時電子報)