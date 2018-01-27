債逼死母子三人？ 律師李岳峻：債務可以解決 毋須用命償還

2018年01月27日 00:01 中時電子報 呂承哲 、律師/ 李岳峻 、律師/ 李岳峻

台中市(26日)有55歲母親與兩名成年兒子疑似因經商背負龐大債務，在車內引廢氣自殺。這起命案真相仍有待檢警調查釐清，但法扶會台北分會律師李岳峻指出，債務可以解決，毋須用命償還。

債務真的無法解決嗎？律師李岳峻說，其實很多民眾不知道現行消費者債務清理條例，自97年施行至今已有10年，能給予每一位有債務人一個重新生活的機會。

他說，依據相關法律規定，債務人可以與所有債權人，不論是銀行、資產管理公司，甚至民間債權人來進行協商或向法院聲請調解。若不幸沒有達成共識，亦能繼續向法院聲請更生或清算，讓債務人的債務藉由6年分期償還，或者是法院直接免除所有債務。

他說，一旦法院通過更生或清算的裁定，債務人在程序完結後等於有經濟重生的機會。

律師李岳峻強調，現在法律扶助基金會有專案協助債務人處理債務問題，只需要債務人至法扶全國各分會填寫書面後申請，基金會即會指派專業律師協助債務人處理相關事務，且基金會和律師都不會跟債務人要求任何報酬，「債務可以解決，毋須用命償還。」

(法律扶助基金會台北分會扶助律師李岳峻)

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(中時電子報)