首位台星！胡宇威帥照登上帝國大廈名人牆

2018年01月27日 01:53 中時 洪秀瑛

胡宇威。（寶麗來國際娛樂提供）

胡宇威。（寶麗來國際娛樂提供）

胡宇威。（寶麗來國際娛樂提供）

胡宇威與大陸女星蔣夢婕去年底在帝國大廈拍戲。（寶麗來國際娛樂提供）

胡宇威與大陸女星蔣夢婕的拍戲照片登上帝國大廈名人牆。（寶麗來國際娛樂提供）

胡宇威與大陸女星闞清子合拍《那刻的怦然心動》。（取自官微）

胡宇威與大陸女星闞清子在《那刻的怦然心動》有親密戲。（取自官微）

胡宇威去年演出的2部電視劇在大陸都有不錯收視佳績，《進擊吧閃電》在湖南衛視播出獲好評，深圳衛視近期將在黃金檔接著播；另一部是正在大陸芒果TV播出的《那刻的怦然心動

》，點擊率已破6.3億人次，胡宇威因為這部戲多了不少粉絲及討論度，他空檔之餘勤和粉絲網上互動，只要留言回覆，鐵粉都會開心得形容自己被「翻牌」，十分逗趣。

中天電視與大陸芒果TV、西安丫丫影視投資拍攝的《那刻的怦然心動》，卡司還包括劉品言、鍾欣淩、許光漢、蔡淑臻、潘慧如、陶嫚曼、鄧志鴻、艾偉等，老中青組合新鮮。該劇在芒果TV當月第4週熱播劇榜單第1名，單集平均流量也是芒果TV近10年來付費劇第1高、時裝劇第3高。

中天戲劇總監張臻䔶表示，由於是三方合作，兩岸合拍溝通協調上因各有立場，過程非常辛苦，承製這部合拍劇的初衷就是希望資源整合，讓台灣團隊的作品走出去，這部戲上缐第6周

，日播量已超過6億，該視頻內的會員已遠遠超越其他非會員的連續劇，成為芒果熱播劇第一名，由此可見台灣的偶像劇軟實力仍在，最近大陸紛紛翻拍過去在台灣紅極一時的偶像劇，如《流星花園》、《泡沫之夏》、《雪地裡的星星》、《放羊的星星》等陸續籌備拍攝中，可見台劇在大陸再見曙光。

胡宇威近來在北京拍戲之餘，天天看《那刻》播出後的迴響，由於他自己經營微博和臉書，所以粉絲的留言都會看，粉絲會誇他「我們都老了，你怎麼都沒老」，也表示中了他的毒，他調皮回「但我沒有解藥呀」。他的中文書寫能力還不夠流利，有時會寫錯字，比如把「查」個時間寫成「差」個時間，久而久之，粉絲也被他訓練看得懂意思。

去年底他在紐約拍新戲《在紐約》，他和大陸女星蔣夢婕到帝國大廈拍戲的照片，意外登上帝國大廈的名人牆，成為首個和許多好萊塢影星照片放一起的台灣演員，他很開心之外，同時也吸引許多粉絲前往拍照留念。農曆年近，他爸媽已從紐約回台等他一起團圓，但人在北京拍戲的他很擔心排不到機位回台

，天天用微信問經紀人進度，讓經紀人忍不住自嘲像是旅行社票務人員一樣。

(中時)