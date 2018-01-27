蔡英文再談「台灣價值」 林濁水傻眼了

蔡英文總統26日下午視察台北市健康公宅，行程最後，市長柯文哲與蔡總統互贈紅包袋和發財金，2人互動良好。（台北市政府提供）

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中時電子報
/綜合報導

年底選舉，民進黨是否再與禮讓柯文哲，蔡英文總統提出柯文哲必須再確認「台灣價值」。一時間，綠營紛紛以此檢視柯文哲大小事，企圖藉機整倒柯文哲。但昨(26)日蔡英文視察「台北市健康公宅」，說出「年輕人的居住權利與環境，也是台灣價值」，瞬間攻擊柯文哲的藉口弱掉。號稱台獨理論大師的林濁水在臉書感嘆表示，「還有什麼以及有誰不被包容在台灣價值之內？」

總統蔡英文昨日下午前往台北市建康公宅視察，由台北市長柯文哲陪同，因蔡英文公開表示要柯對「台灣價值」再做一次確認。所以，蔡致辭表示，「我知道這幾天很多人都在討論『台灣價值』，我要藉這個場合特別指出，台灣價值除了主體意識之外，照顧年輕人的居住權益和環境也是台灣價值」。此話一出，立即緩解蔡英文可能不與柯文哲在年底選舉合作臆測。

但對蔡英文「台灣價值」的新說法，林濁水在臉書反應：「總統說照顧年輕人的居住權益和環境也是台灣價值。看來，再沒有比台灣價值更包容性的了。」

林濁水延伸表示，「相信老人有好的照護，總統也不會反對是台灣價值；還有媽媽上班，嬰兒有好的托嬰機構也是；當然，上學不會被霸凌，出門沒有霾害也不能除外...應有盡有，太包容了。」

林濁水最後反問，「但是這問題來了，那還有什麼以及有誰不被包容在台灣價值之內？」

(中時電子報)

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