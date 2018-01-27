猜猜看！台灣哪個建築物跟東京車站師出同門？

2018年01月27日 01:56 中時 林承彥

總統府為莊嚴簡潔文藝復興風格。建築分為五層樓，主體平面呈現倒「日」字型。（圖片／維基百科）

不僅是總統府，現位於台北市中正區的專賣局，也是辰野金吾的弟子「森山松之助」所設計的。（圖片／維基百科）

位於東京丸之內的東京車站，不僅是東京，更是全日本路面運輸的樞紐。有去過東京車站的民眾肯定會對紅磚打造的西洋式建築留下深刻印象，甚至會覺得有些眼熟？東京車站是由明治時代建築家辰野金吾所設計，至今已使用超過百年，而在台灣，也有一棟名建築和東京車站師出同門，這棟建築物就是總統府。

甲午戰爭尾聲，在臺政權大致穩固底定的日本政府開始有了興建永久廳舍的計劃，經過審慎規劃後，總督府於1907年懸賞5萬元日幣公開徵圖，並限定參賽者資格為日本本土的建築家。

徵圖初選階段，主辦單位從多位參加競圖的日本建築師當中選出一至七名：分別為鈴木吉兵衛、長野宇平治、片岡安、森山松之助、松井清足、櫻井小太郎及福井房一，每位均獲得獎金1,000元。

當時的評審團就包含了東京車站的設計師辰野金吾，雖然一開始本來屬意採用初選首獎得主鈴木吉兵衛的作品，不過經多日審慎考量，評審團發現首獎作品中的尖塔、陡屋頂、具兩層老虎窗的紅磚建築樣式有抄襲海牙國際法庭嫌疑，因此於1909年公布的中選名單中採用了第二名長野宇平治。

不過到了最後定稿階段，修改成現今高塔、壯闊莊嚴建築模樣的真正設計者，則是出自於初選獲得第四名的森山松之助隻手。但無論是長野宇平治還是森山松之助，其實都是辰野金吾的弟子。

也因如此，當時日本總督府樣式與正在建造中的東京車站相當接近，都有著令人印象深刻的紅磚與灰白色系飾，而由於辰野金吾的學生來台發展者相當多，也對於台灣日治時期建築影響至深。

(中時)