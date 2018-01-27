土耳其前市長 下海尬球還招待花農看土超

2018年01月27日 05:59 中時電子報 李弘斌 ／土耳其阿蘭亞報導 ／土耳其阿蘭亞報導

卡夫索格魯賽前與花農球員一一擊掌打氣。（李弘斌攝）

花蓮高農26日在「夢想足球」土耳其之旅的最後一場練習賽，以2比2踢平阿蘭亞體育中學，陣中還多了一個老外「歐吉桑」！原來他是當地的前市長卡夫索格魯（Hayri Cavusoglu），這次花農在阿蘭亞的移訓行程全靠他力挺安排，卡夫索格魯還招待花農全隊27日現場欣賞土耳其超級聯賽，親睹職足丰采！

「阿蘭亞體育（Alanyaspor）是我家族的球隊，非常剛好他們明天有對布爾薩體育的土超聯賽，而且就在主場，請各位一同來欣賞比賽，」卡夫索格魯還笑說：「而且一定要賣力吶喊，沒有的話不能看下半場喔。」

花農隊長張志千（左）與前鋒葉柏恩（右）在比賽中討論，卡夫索格魯也不忘參一腳。（李弘斌攝）

卡夫索格魯年輕時也踢過阿蘭亞體育的青訓隊，只是後來選擇從政，但對踢球的熱愛依舊不變。別看他已經48歲，還是一尾活龍，在這場台、土高中大戰踢了約60分鐘。晚宴時他還一個一個找人：「隊長（張志千）呢？你踢得很棒，還有8號（葉柏恩）速度很快，你們的臉孔我都記得喔！」

卡夫索格魯擔任市長10年任內，將阿蘭亞當地開發成足球訓練聖地，不過以往來此移訓大多為歐洲或中東球隊。這次他承諾了夢想足球計畫發想人、凱基銀行董事長魏寶生，不只是訓練場地，家族所有的阿蘭亞體育俱樂部也在練習賽全力相挺，派出3支青訓梯隊和花農較量。

花農校長梁宇承（左）在晚宴時致贈茶葉禮盒與鳳梨酥給卡夫索格魯當伴手禮，右為我駐土耳其大使鄭泰祥。（李弘斌攝）

我國駐土耳其大使鄭泰祥26日也趕到阿蘭亞，表示這次花農到土耳其移訓，不但是台灣足球隊的第一次，也是卡夫索格魯與阿蘭亞首次接待來自東亞的球隊，對雙方而言都意義非凡。

「其實台土的交流很深，現在又多了足球一個交流模式，」鄭泰祥說，接下來魏寶生與「台灣隊長」陳柏良的公益信託基金合作，預計在11月舉辦高中足球邀請賽，卡夫索格魯已承諾全力促成阿蘭亞體中訪台交流，持續深化「足球外交」。

阿蘭亞體育中學致贈校旗給達人基金會執行長魏華妍（左），也計畫今年11月訪台參加國際高中邀請賽。（李弘斌攝）

花農踢完這次土耳其移訓的4場練習賽，總計1勝1和2負，總教練李文財表示，重要的是他看到了所有球員的進步。27日到阿蘭亞體育主場觀看土超聯賽後，花農全隊將搭機返台，投入1周後的高中聯賽8強賽。

(中時電子報)