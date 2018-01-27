50年前湯匙挖地道逃獄 「惡魔島」逃犯自首

2018年01月27日 06:59 中時電子報 陳舒秦

位於舊金山灣的重刑犯監獄阿爾卡特拉茲島（Alcatraz）是著名的「惡魔島」（Alcatraz）監獄曾號稱無人可從此脫逃，但50年前，3名囚犯靠著湯匙挖地道逃離監獄，美媒爆料，其中一名逃犯在5年前曾寫信給警方表示願意自首，引發熱議。

1962年6月11日，約翰．安格林（John Anglin）與比他小一歲的弟弟克萊倫斯．安格林（Clarence Anglin），以及獄友莫里斯（Frank Morris）用磨利的湯匙挖出地道逃出監獄建築，接著再用雨衣製成的救生筏渡海逃離「惡魔島」。

獄警隔日早晨察覺狀況有異，進入牢房查看時，發現躺在床上的是用只是頭髮、紙板做成的假人。不過有媒體分析，惡魔島周圍波滔洶湧，海水冰冷，水裡還有鯊魚，逃犯應該已葬身海底。

當時這起越獄事件轟動各界，美國聯邦政府隔年便關閉了惡魔島監獄，而這起事件也被改編成1979年的電影《衝出惡魔島》。

舊金山警察局在2013年接獲的一封信，發信人自稱是當年越獄成功的約翰．安格林。信中表示，當年確實3人都存活下來，莫里斯一直活到2008年才過世，弟弟克萊倫斯則在2011年過世，他要求警方若同意在電視上公開，他願意出面自首，交換條件為獲得就醫機會。信件末尾還寫道：「我會再寫信來告知我人在何方。這並不是在開玩笑。」

不過警方並無法確認這封信是否出自於親筆，至今仍是個謎。

(中時電子報)