1月27日三大報頭版要聞

2018年01月27日 07:47 中時電子報 綜合報導

@中國時報

.台積電晶圓18廠26日在南科動工，董事長張忠謀表示，2年後台積電將會是全球第一家量產5奈米晶圓廠商，創造4000個優質工作機會，不僅實現深耕台灣承諾，也是公司再創奇蹟的重要里程碑，未來，3、5奈米先進製程完工後，預計南科廠區營收比重將占5成以上，透過產業關聯效應，為南部創造更多經濟產值、繁榮地方。

.民進黨立委張廖萬堅等人指控台大新任校長管中閔與暨大管理學院院長陳建良共同發表論文，不當引用暨大EMBA碩專班張姓學生論文，台大學術倫理委員會昨晚召開會議，確認管中閔未涉抄襲，此案不成立，並籲教育部盡速核定新校長，讓校園回歸平靜。

.自從前總統李登輝發表「兩國論」後，大陸軍機就在現在的M503航路空域，以轉場為由做訓練；飛了10多年，現改為國際航線，大陸軍機反而不能飛，必須退出這空域。因此，有關大陸軍機將會利用此新航路襲台的說法，根本不可能。

.馬政府交棒前，國防部送交立法院一份有關M503航路影響評估報告。報告指出，在2014與2015年，大陸軍機沿著海峽中線以西4-7浬處，執行海上戰鬥巡邏任務，平均每月出海執行戰鬥巡邏約70餘架次。M503航路是在2015年3月啟用，換言之，大陸啟用M503航路後，共機於海峽中線的戰巡任務並未增加，也無重大變化。

◎旺報

.千里江陵不用一日還，而是2個小時就到！打通大陸經濟大動脈的高速鐵路系統再添新生力軍，官方證實，由15家產官學研攜手，時速600公里的高速磁浮交通系統技術方案通過專家評審，也設下時間點，2020年就要推出樣品車，以北京到上海為例，未來從6小時高鐵變成2小時磁浮，等於半個中國都能成為一體化發展腹地。

.大陸31省市2017年的GDP總量幾已全部公布。根據公開資料顯示，在各省市的GDP排行榜中，除了廣東以將近9兆（人民幣，下同）的GDP規模再度奪冠，共有9個省市GDP總量邁上新台階，其中，江蘇及上海GDP分別首度突破8兆及3兆大關，福建則是首度進入大陸GDP前10大省市，數據顯示，這些增速迅猛的GDP大省（市），其經濟規模已達富可敵國的地步。

.大陸人力資源和社會保障部（下稱人社部）26日指出，目前大陸共有20個地區在2017年調升了最低工資標準，平均增幅為11%，其中，以上海的月薪2300元（人民幣，下同）最高，至於時薪方面，則以北京每小時最低給薪達22元最高。

.全球暖化使得北極航道逐漸被打開，為搶占這一區域的航權及資源，大陸對北極的經營自1990年代起轉趨積極。大陸國務院26日更公布首份《中國的北極政策》白皮書，宣示中國屬於近北極國家、是「北極事務的重要利益攸關方」。

◎工商時報

.金「旺」年將至，距年底封關只剩11個交易日，加上年後融券將面臨股東會前2個月強制回補的壓力，軋空行情浮上檯面。其中，高券資比、法人今年來買超且業績看俏的個股，包括上銀、環球晶、矽格、創意等14檔，可望展開「資金+軋空」行情。

.和碩董事長童子賢昨（26）日表示，台積電是台灣科技業瑰寶，河水上游水流豐沛，下游的水流就不會小也流的長，上游的台積電生意好，晶片生產出來都要有地方去，代表下游的終端需求也會很好。

.新台幣強升，造福非金電族群，族群中共有56檔創下今年以來新高價，其中，台塑化、鈦昇、強信-KY、東明-KY、中美冠科-KY等5檔，更一舉衝上歷史新高，在大盤收黑之際逆勢發光。

.金融時報報導，在美國總統川普（Donald Trump）宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的1年後，周四他在達沃斯接受美國電視台CNBC採訪時，首度鬆口表示美國可能重返TPP；他還表態力挺強勢美元。

(中時電子報)