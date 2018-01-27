台大不認定管抄襲 洪孟楷嗆綠：沒穿褲子別隨便出門

民進黨立委何欣純（左）、張廖萬堅（中）、蘇巧慧（右）。（資料照，姚志平攝）

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中時電子報

管中閔當選台大校長，預計2月1日上任，卻被民進黨指控涉嫌不當引用暨大碩士班學生的論文，昨台大開會1個半小時後，不認定管中閔有論文抄襲行為。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷怒批「海水退了，就知道誰沒穿褲子」身為台大校友的蔡英文還悶不吭聲，綠委們為自己所做的蠢事懺悔吧！以後沒穿褲子就真的別隨便出門。

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洪孟楷表示民進黨立委們大陣仗開記者會爆料準台大校長管中閔涉嫌抄襲，結果被台大打臉，證實管中閔清白，而網路上常說「海水退了，就知道誰沒穿褲子。」所以，民進黨的委員們，準備好團購泳褲了嗎？

從前天張廖萬堅、何欣純、蘇巧慧三位綠委所開記者會就可得知，即便已經知情張姓學生論文有提及「引用陳師與管中閔手稿」，卻仍然背著良心要去抹黑管中閔抄襲，這種不問是非的做法原因只有一個，就是管中閔顏色不對，所以再怎麼離譜的髒水，也要無所不用其極的潑上其身。

再者，現在已經明確釐清管中閔的遴選完全合乎規定，民進黨黨團要不要主動撤銷要求「教育部應該要求台大校長遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續聘任作業」的主決議？並且應該為過去的烏龍，慎重向社會大眾道歉，因為這是對於學術龍頭的校長最基本的尊重，綠委們，把褲子穿上後，為自己所做的蠢事懺悔吧！

最後，操作黨產會、促轉會讓綠委殲滅國民黨不止殺紅了眼，難道連獨立自主的學術殿堂民進黨也要用綠色眼鏡來檢視？身為台大校友的蔡英文還能悶不吭聲多久，潑髒水搞烏龍難道也是「台灣價值」？民進黨委員們，以後沒穿褲子就真的別隨便出門。

(中時電子報)

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文章來源：洪孟楷 臉書

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