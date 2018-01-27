下周冷不停 吳德榮：漸進式寒潮爆發 影響超過一周

吳德榮根據最新模擬指出，太平洋阻塞高壓脊與歐亞大陸的高壓脊(藍虛線)通過極區附近相連，阻礙天氣系統的移動，顯示「緩進式寒潮」的特徵。(圖/取自「三立準氣象·老大洩天機」專欄)

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中時電子報

氣象局昨(26)日預告，下周將是非常寒冷的天氣，今(27)氣象專家吳德榮也指出，最新的模擬已把強冷空氣調整得更濕、影響更久，並有「緩進式寒潮」的特徵，寒冷天氣將會超過一周時間，需要民眾多多做好保暖。

據吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，歐洲模式模擬，下週六(3日)晚間，太平洋阻塞高壓脊與歐亞大陸的高壓脊(藍虛線)通過極區附近相連，阻礙天氣系統的移動，顯示「緩進式寒潮」的特徵，強冷空氣並非一波到底，而是分股南下第二波比第一波強，影響時間也拉長。

吳德榮強調，目前模擬已把強冷空氣調整得更濕、影響更久，大家一定要應用最新的資料，來調整適當的防範措施。

吳德榮說，下週一至週三(29至31日)受第一股冷空氣影響，下周四第二股冷空氣接連而來，3日到5日期間氣溫將降至最低，雖然模擬沿海空曠地區會低於10度，但模擬還會調整，不能太早下判斷，5日冷空氣還強，所以寒冷天氣也不會馬上結束。

至於降雪，吳德榮指出，下週一至週六水氣很多，3千公尺以上高山也常在零度以下，有降雪的機率。下週五之後2千公尺左右高山才降至零度，北台灣也未轉乾，似乎飄雪機率也不低。不過，這已接近模式後期的模擬，還是時間近些再觀察，比較妥當。

(中時電子報)

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