日職去年4投挑戰大聯盟 只有他未圓夢

2018年01月27日 08:33 中時電子報 蔡銘仁

日職去年季後，包括大谷翔平共有4人決定闖蕩大聯盟，如今有3人成功圓夢，唯獨涌井秀章1人落單，如今他很可能放棄「美夢」，日媒報導，涌井至今未能拿到大聯盟約，雖有球隊開出小聯盟約，不過他似乎不打算接受條件，很可能回到前東家羅德繼續效力。

去年季後大谷跟牧田和久行使入札，涌井跟平野佳壽則是動用海外自由球員權；現在大谷、牧田跟平野都找到家，只剩涌井沒拿到大聯盟約。據《日刊體育》報導，涌井沒拿到大聯盟約，原本考慮以小聯盟約挑戰大聯盟，但他跟身旁有旅美過的人討論後，或許會先暫時放下旅美夢。

涌井去年出賽25場投158局，戰績5勝11敗、自責分率3.99，出賽數、勝投跟投球局數皆為他2014年轉戰羅德後最差，加上今年也要滿32歲，單看成績跟年紀，與其他3人相比賣相確實差了一些。報導指出，大聯盟春訓2月中旬開始，涌井也可能等到那時才會有更明確的答案。

不只涌井，日籍球員也有多人也在等大聯盟約，包括達比修有、鈴木一朗、上原浩治和青木宣親。先前美媒報導，達比修最快本周會決定要去哪隊，上原表明只有小聯盟約的話就退休，青木未有消息傳出；一朗則透露如果沒大聯盟約，有考慮回到日職效力，歐力士跟中日龍已在等他。

(中時電子報)