MLB》定案！王維中以90萬美金轉戰NC恐龍

2018年01月27日 08:56 中時電子報 蔡銘仁

原效力釀酒人的王維中日前傳將加盟韓職NC恐龍，幾乎各方消息都直指這已成定案，現在他的旅韓路即將展開，美媒報導，釀酒人確定簽下肯恩(Lorenzo Cain)同時，已經把在40人名單內的王維中釋出，NC恐龍隨後就在官網公布將以總值90萬美金合約簽下王維中。

王維中是在1月中旬傳出要轉戰NC恐龍，韓職跟釀酒人均未透露任何消息，王維中也還在40人名單；不過韓籍專欄作家金成珉先前就爆料，王維中已跟NC恐龍達成協議，以薪資70萬美金附帶激勵獎金的條件加盟。釀酒人以5年8000萬簽肯恩後釋出王維中，消息正確的可能性又更高了。

美國記者麥考維(Adam McCalvy)也透過推特指出，王維中被釋出後，將跟韓職球隊簽約。NC恐龍今天也正式宣布跟王維中簽約，他將簽下總值90萬美金合約，其中包括20萬簽約金、50萬薪資、以及20萬選擇權；找來王維中後，NC恐龍的洋將也補強完畢。

Brewers release Wei-Chung Wang to sign with a team in South Korea. Frees a 40-man spot for Lorenzo Cain. — Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) 2018年1月26日

1984年徐生明曾到韓國加入企業韓國化妝品籌組的球隊，王維中將成為旅韓第2名台將，同時也是轉戰韓職的首名台灣球員。王維中表示，當首名挑戰韓職的台灣球員，感覺很特別，但無論到哪打球都是得為隊友、球隊跟球迷努力，NC恐龍是很棒的球隊，會試著把自己角色扮演好。

NC球團團長劉英俊表示，今年他們找洋將以年輕戰力為主，他們觀察王維中一段時間，可以找來像王維中這樣有過高層級殿堂經驗的投手，相當令人興奮，更樂見韓職擴展亞洲棒球市場。王維中已經在韓國完成體檢，預計1月30日就直接向球隊報到。

(中時電子報)