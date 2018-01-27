華人赴美生產恐受衝擊 川普擬限縮依親移民

2018年01月27日 09:21 中時電子報 李靖棠

據美國《時代雜誌》（Times Magazine）報導，美國總統川普（Donald Trump）似乎對移民有很大意見，繼先前限制「追夢人」計畫（Dreamers）被法院擋下後，在經歷政府短暫關門後，白宮（White House）近日提出新移民法修正方案，呼籲參眾兩院未來修改法案，必須包含以下四項要素：追夢人放寬名額、堅持興建美墨「長城」、限縮依親移民範圍和廢止綠卡樂透。

其中，對廣大的華人社群影響最大的兩項，恐怕將是限縮依親移民的適用範圍、以及廢除俗稱「綠卡樂透」（Green card Lottery）的移民方案。

對國內民眾來說，「赴美生產」早已非新鮮名詞，許多有能力、有條件的父母，會透過美國屬地主義的移民政策，讓兒女成為美國公民後，透過依親團聚的條件，依序申請取得綠卡和公民資格，這種現象又被美國當地稱為「錨嬰」（anchor baby）。但在川普政府的改革方案中，擬將依親移民範圍，從現行「條鏈式」能適用父母、成年子女和兄弟姐妹，縮減為僅限當事人之配偶和未成年子女，恐怕將對許多「一人入籍、全家同行」的華裔家庭產生衝擊。

受到國內輿論壓力和法院阻擋，原先被宣布中止的「追夢人」計畫，在新方案中，將原先僅有70萬名、依據「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）辦理登記，而取得居住權且不被驅逐出境的移民，未來將放寬至180萬名。並且將根據工作經歷與教育條件，在10至12年內得以申請入籍公民。

但對於美墨邊境那座「長城」，川普政府擬建立250億美元（約7,267億台幣）信託基金，持續興建美墨圍牆、並同時強化美加邊境的境管，透過高科技與增聘邊界守衛，希望能防堵透過南北兩邊境偷渡的非法移民。

而另一項綠卡樂透，美國聯邦政府每年根據全世界各國移民人數，依比例分配約55,000 個名額，給某些移入美國較少的國家公民，參加移民電腦抽籤，被抽中的人士，只需經由移民面試，通過後即可得到移民簽證（綠卡）。如今這項對許多懷抱美國夢外籍人士的「德政」，也被川普盯上，成為大刀下的犧牲品之一。

(中時電子報)