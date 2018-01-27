小丑搶銀行！是過年防搶演練啦！

2018年01月27日 10:10 中時 陳世宗

警方趕到現場實施攔截圍捕過程逼真，連開車經過的路人都以為目睹一場真實的警方圍捕行動。（陳世宗翻攝）

近日臉書爆料公社有民眾投稿，經過台中市西屯區經貿路目睹大批警力逮捕歹徒的過程，並將手機拍攝的影片放到爆料公社。假的！是台中市政府警察局第六分局107年加強重要節日金融機構安全維護防搶演練啦。

因應農曆過年將屆，各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入，民眾亦會提取大量現金，而成為歹徒覬覦下手目標，若發生強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件，將造成社會動盪不安。

台中市政府警察局第六分局為提升各金融機構安全及強化自我防衛能力，使各行員隨時保持警覺性與危機意識，於本月與合作金庫銀行水湳分行合作舉行金融機構防搶演練，希望藉此演練，使銀行職員遇到緊急事故時，能從容應對，各司其職立即反應，使警方能在第一時間趕往處置，避免人員傷害及財物受損。

近期台中市西屯區發生彩券行強盜案及銀樓搶奪案，第六分局均能快速逮捕歹徒破案，為檢視金融機構行員、員警臨場反應和危機處置偵防能力，特實施防搶演練，讓警察機關與金融機構防搶作為更能緊密結合，以保障春安工作期間民眾生命、財產安全。

演練由3位便衣員警戴小丑面具扮演歹徒於銀行外等候金融機構關門打烊時，突然脅持行員持槍行搶，其他機警行員伺機按警鈴報案後，最先趕到現場的制服員警，了解遭搶狀況後實施攔截圍捕，過程逼真，連開車經過的路人都以為目睹一場真實的警方圍捕行動。

台中市政府警察局第六分局分局長陳武康呼籲，民眾如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳或由親友陪同下提領取，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔。若遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。

(中時)