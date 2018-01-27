MLB》隔7年重返釀酒人 肯恩憶起50塊的賭注

2018年01月27日 09:42 中時電子報 蔡銘仁

肯恩(Lorenzo Cain)離開釀酒人7年後，簽下5年約再度重返老東家懷抱，他今(27日)出席加盟記者會，正式披上釀酒人6號球衣亮相，肯恩回到生涯起點釀酒人，當時的隊友康索(Craig Counsell)變成總教練，2人不禁回憶起2010年時，曾有過打擊練習10轟的50塊美金賭注。

肯恩2010年在釀酒人展開菜鳥大聯盟球季，當時39歲的康索還是球員；康索說，當時他曾要肯恩試著拚拚看長打，甚至首年就擊出全壘打。肯恩2005到2009年還在小聯盟時，僅2008年在高階1A跟2A加總11轟，其他幾個球季全壘打只有個位數，2010年在3A更是全壘打掛零。

不過康索對肯恩很有信心，「我知道肯恩有力量，想試著把那股力量引導出來。」肯恩憶起這段往事，他透露當時他跟康索和菲爾德(Prince Fielder)，還為此開了個賭局，「在打擊練習時打10轟，他們就要給我50塊美金，不過到底有沒有達成，我沒有印象。」

50塊雖不知有沒有入袋，但肯恩對康索跟菲爾德只有感謝，「他們看見我的潛力，總幫助著我成長，用盡所有辦法引出我的本事，他們就是這樣的人，我很感謝他們。」肯恩該年季後就被釀酒人送去皇家，在皇家7年間只有2011年沒有全壘打，在2015跟2017年有超過10轟演出。

31歲的肯恩跟釀酒人簽下5年8000萬美金合約，另入選明星賽有30萬獎金、得國聯MVP有50萬；就算沒拿MVP，只要MVP得票數排第6到第10名間就有12.5萬，排第2到第5能得25萬。更重要的是，肯恩擁有不得交易權，首年30隊、第2年15隊、第3和第4年7隊，最後1年剩5隊。

(中時電子報)