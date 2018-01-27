日本Coincheck虛擬貨幣交易所被駭 外流金額高達156億

2018年01月27日 10:22 中時 黃菁菁

位於東京都澀谷區的虛擬貨幣交易所「Coincheck」26日宣布，因遭外來的駭客入侵，使替顧客保管的約580億日圓(約台幣156億餘元)的虛擬貨幣「NEM」外流，目前正在調查原因和受害人數。日本2014年曾發生「MTGOX」交易所約465億日圓的虛擬貨幣消失的糾紛，這次的受害金額再創新高。

「Coincheck」26日深夜召開記者會指出，26日上午11時左右公司內部發現NEM的餘額大幅減少，下午買賣和存取款停止，之後包括比特幣等所有虛擬貨幣和日圓都停止出帳。

該公司已向金融廳和警視廳報告受害情況，目前正在調查原因和NEM的流向。據了解，「Coincheck」擁有的NEM幾乎全部都消失，何時可恢復交易、如何對顧客賠償等目前還不清楚。

虛擬貨幣交易所為防範類似的糾紛，大多採用可阻絕來自網路連線的電腦來保管數據資料等較安全的網路對策，然而「Coincheck」卻沒有對NEM採取相關對策。該公司社長和田晃一良在記者會上表示，「阻隔網路的離線保管在技術上有困難，人才也不足」。

日本金融廳為了監督虛擬貨幣業界，去年春天起實施虛擬貨幣交易所登記制度。「Coincheck」也申請登記，但在出事前尚未完成登記，惟在法律上仍有義務向金融廳報告受害的狀況。

NEM的市價約1兆日圓規模，雖然沒有比特幣有人氣，但仍受到個人投資家的歡迎。除了NEM之外的虛擬貨幣和日圓等目前並未發現任何受害的情形。

(中時)