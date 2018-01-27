徐謀俊的第一次....痛到起水泡

2018年01月27日 10:09 中時 洪秀瑛

徐謀俊為了練貝斯練出水泡。（海王天璽提供）

徐謀俊（左起）、陳敬宣、李博翔。（海王天璽提供）

「暖心王子」徐謀俊去年一連接了5部影視作品，今年初立刻投入電視電影《萬德浮史貝斯》的拍攝，為劇情需要，從未接觸過貝斯的他，苦練樂器2周，導致手指的指腹起了宛如燙傷般的大水泡，「收到劇本到開拍只有2周的時間，雖然以前在學校也玩過吉他，但貝斯的弦全是鋼弦，密集訓練下就默默起了這麼大的水泡」，即便水泡破了，他仍不放棄大喊：「不想輸給李博翔。」

徐謀俊剛帶父母同遊馬來西亞，馬不停蹄投入下一部影視作品演出，這次他扮演的角色是樂團貝斯手，「以前就有學過吉他與爵士鼓，所以在節奏上沒什麼太大的問題，加上『爽』樂團細心指導，所以我很快就上手了」。

徐謀俊分享練團心得，看得出水泡破掉後還得繼續讓傷口在鋼弦貝斯上摩擦的椎心之痛，「痛是一定會的，可是看到陳敬宣、李博翔都很認真加緊練習，我當然不能鬆懈，所以上藥後還是會繼續跟他們一起練團」。

徐謀俊在高中時期組過樂團，擔任吉他手或鼓手，現實生活中有機會自己組樂團，會想在樂團中擔任什麼位置？他不猶豫地說：「當然是主唱啦！主唱感覺都很熱血，感覺很紓壓！」

雖然曾練過吉他，但他說還有進步空間，如果有機會也想學習鋼琴，「我想把吉他練得更好，有機會的話再學鋼琴，未來若是遇到自己喜歡的女生，我想自彈自唱跟對方表白心意。」

(中時)