誰的「狗年旺旺」春聯這麼搶手？ 兩岸三地網友都想要

這幅「狗年旺旺，財源滾滾」春聯，被貼在臉書上，逾萬網友按讚。（翻攝自羅智強臉書）

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中時電子報
/綜合報導
圖為前總統馬英九日前走訪台南，現場揮毫「狗年旺旺，財源滾滾」春聯。（翻攝自羅智強臉書）

年關將到，應景春聯成為政治人物走訪鄉親，最受歡迎的「伴手禮」。前總統馬英九日前走訪台南，現場揮毫「狗年旺旺，財源滾滾」春聯，被舊屬羅智強貼在臉書，竟引來逾1萬8000人按讚，不僅全台網友爭相留言，還引來大陸、香港網友加入索取行列，此盛況比去年有過之無不及。

羅智強昨（26）日臉書貼出馬英九在台南揮毫的春聯，立時引來網友熱烈的迴響。貼文說，「馬總統揮毫：『狗年旺旺，財源滾滾』！祝馬英九新年快樂 也祝大家新年快樂」。

雖然留言爆量，羅智強仍一一回覆網友表示，馬總統昨天說今年的自製春聯下周登場，至於春聯內容現在先保密。等馬總統公布，粉專也會再告知大家哪邊可領取。

網友一面倒大讚，馬英九這副春聯「字好漂亮」、「好想要太喜歡了」、「是真的有練過字的人，不是代筆」、「人正字也正」、「胖胖的字體，有別以往的清秀，很喜氣、很親民」、「馬總統心美字也美」。

不過，也有網友趁機揶揄現在的執政者，「蔡英文寫毛筆字歪7扭8」、「自自冉冉」，還有人神來之筆造了一句春聯:「英文滾滾 狗年旺旺」，看到令人絕嘆。

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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