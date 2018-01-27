嗆館長「老婆八大味很重」還不怕告　網友龜縮道歉被噓爆

2018年01月27日 10:20 中時電子報 孫曜樟

網路紅人「館長」陳之漢的老婆開BMW X6到林口一間早餐店買早餐，老闆出言狠酸館長夫人「做偏的」事件暫告段落後，卻有一名網友又在PTT論壇上嗆「做過八大其實很正常」、「館長老婆確實八大味很重」，氣得館長回文「我絕對告」，這名網友一聽館長要告，隨後就發出道歉文，並獲館長原諒，該名po酸文網友的行為則是遭其他人虛爆。

該名嗆館長網友在貼出道歉文後，館長也在臉書上貼出接受道歉po文。（圖／翻攝飊捍粉絲頁）

這名網友表示，館長平常自己被講就抓狂，老婆被指「做偏的」，為什麼還不提告，實在很可疑，並挑明館長以前混過黑道，認識做八大的女生也很正常。他還說，從館長老婆的妝髮打扮來看，確實八大味也很重，說不定早餐老闆的嘴賤，真的有觸動什麼過往傷痛也不一定，讓館長雖然不爽，但要告人也有所顧忌。

不過，這位網友強調，他不是看不起做過八大的人，而且館長老婆聰明善良，又能陪男人同甘共苦，就算真的有做過，也不會減少一毫他對館長老婆的尊敬。

只是，不少網友紛紛留言「你這篇可以被告了，影射館長老婆做偏的，保重！」該網友卻強調，自己沒在怕，還反嗆酸民領22k，才會擔心賠錢，表示「被一個『不用暴力解決問題』的人告，有什麼好可怕的」？

對該名網友言論，館長則是在臉書怒嗆「我絕對告」，並說已請律師，對於羞辱自己愛妻的網友，館長氣得說，連出來混的都知道禍不及家人，我來教你義理兩字真意。而該名發文狂妄的網友，一知館長要告就馬上發出道歉文說，對於自己網路不當的發言，真的非常後悔， 當時隔著網路逞一時之快， 卻沒有體認到，這樣的發言對於當事人，很可能造成不愉快， 加上被媒體報導，後續也引發更大的傷害…。

館長隨後也在臉書回應「我接受道歉願意給他機會」，該名網友則是被其他人噓爆「有種不要道歉，上法院證明自己不好嗎」、「早上不是超霸氣」、「不是說要告就告，怎麼不繼續了啦」、「沒具名的道歉，根本沒誠意」…等。

(中時電子報)