共軍首次以民間無人機執行應急運補操演

2018年01月27日 11:11 中時電子報 喻華德

據《中國空軍網》24日報導，中共空軍後勤部聯合中共西部戰區空軍、南部戰區空軍分別在陝西和雲南以異地同時的方式，由順豐和京東兩家民間業者的無人機執行應急物資運補操演。距離順豐快遞先前在雲南，演練對偏遠地區執行應急物資模擬空投僅一個月。

順豐無人機投擲救生莢艙。（圖/中共空軍）

10時42分，一架順豐小型無人機在雪花中降落在中部戰區陝西空軍雷達某旅某雷達站的籃球場上，醫務兵迅速取出無人機上裝載的血清後，無人機自主起飛返航。從取出血清到無人機返航，全程歷時1分鐘。在此之前，一架京東小型無人機已將急需物資準時送達。

官兵取出空投運補物資。（圖/中共空軍）

10時50分，一架順豐中型無人機抵達南部戰區空軍雲南某雷達站陣地上空，尋找地標等待空投。地面順豐人員根據現場風速、風向和空投位置，遠端操縱無人機下降至300公尺高度時投放莢艙。莢艙到達落點區域上空200公尺降落傘打開，隨後精准投放，最終落點與提前設置的目標投放點偏差不到50公尺。1分鐘後，雷達站官兵緊急往投放點，收取莢艙中裝載的雷達急需維修器材。

自空投莢艙內取出的補給物資。（圖/中共空軍）

而在千里之外的空軍後勤部指揮中心大螢幕上，兩地演練現場，無人機飛行即時空拍畫面、物資補給路線軌跡、機場至投送地航線規劃圖、莢艙空投示意圖、目標區即時情況等畫面來回切換，投送動態一目了然。現場人員介紹，根據任務需要，無人機還可以隨時調整航線，改變投送目的地。由空軍後勤部統籌運用無人機聯合補給的操演圓滿結束。

中共空軍首次採異地同時的方式演練以民間無人機應急運補物資。（圖/中共空軍）

為促進軍民通用推動後勤模式變革，以提高部隊複雜條件下快速補給和持續後勤能力，空後按照實戰要求和實際後勤流程，聯合順豐、京東兩家物流軍民通用戰略合作單位，採取遠端指揮、異地共聯、軍民協同的方式，在北京統籌雲南、陝西兩地三型無人機，參與兩個科目物資後勤演練，以建立軍民聯合無人機補給模式、機制、流程和技術，在新的起點上提升練兵備戰和軍民通用水準。此次演練是共軍首次運用無人機參與後勤支援。

共軍首次演練無人機應急運補物資。（圖/中共空軍）

演練科目一，模擬戰時某陣地雷達受損，裝備喪失效能，急需更換部件。因地面交通遭襲受阻，上級批准調用存放在南部戰區空軍某場站的戰備維修器材。南部戰區空軍某基地根據《空軍後勤物流軍民融合戰略合作協定》，啟動應急反應機制，聯合順豐速運，實施中型貨運無人機空投補給後勤。K時，場站航材下送車抵達某機場，軍方與貨運公司交接，檢查包裝、標籤貼條碼、簽字確認後，順豐公司快速將6套雷達維修器材裝進無人機莢艙，隨後無人機起飛，運送至雷達陣地。如按照以往的汽車運輸，約需2.5小時。採取無人機空投，則需1小時。

以無人機運補可節省寶貴時間。（圖/中共空軍）

演練科目二，中部戰區空軍雷達某旅某雷達站1名士兵在緊急疏散中被毒蛇咬傷，需緊急救治。中部戰區空軍某基地迅速聯繫西京醫院準備血清，並根據《協定》啟動應急反應機制，因山路崎嶇，貨運公司計畫採取汽車+小型無人機直達補給接力運輸的方式，將抗毒血清從醫院送往雷達站。因該地區路況較差，且有70公里的山路，採取公路運送至少需要2個小時。使用無人機運送，僅需22分鐘，就能將血清直接送到雷達站營區。

順豐小型無人機。（圖/中共空軍）

據空後戰勤計畫局長官介紹，未來的戰場，雖然不同於機械化戰爭，但是戰爭消耗、物資補給、戰傷救護的需求永遠存在。隨著作戰模式的不斷發展，不能局限於傳統的後勤模式和思維方式。貨運無人機具有傷亡率低、速度快、定位準、調整靈活等優勢，可支援各類惡劣環境和高風險地區空中補給任務。

京東的無人機，京東類似臺灣的PC Home 24小時購物。（圖/中共空軍）

演練結束後，空後戰計局立即統籌中部戰區空軍某基地、南部戰區空軍某基地以及空軍指揮學院、空軍研究院、空軍勤務學院相關專家對演練資料進行全面整理分析、評估驗證，為持續推進無人機聯合後勤提供依據。

中共空軍後勤部監控操演的螢幕畫面。（圖/中共空軍）

空軍後勤部部長鄭學祥在總結講評時指出，這次無人機聯合補給演練，是備戰的軍民聯合後勤行動，對新型後勤方法的探索，是轉變觀念推進後勤模式變革的務實措施，具有象徵性的重大意義，符合未來無人化、智慧化戰場演變趨勢。下一步，要以建設世界一流空軍後勤為目標，在戰時快速空中補給、搜索+救援+補給後勤一體化、空中醫療後送、篇遠地區常態化配送、危險品運輸、輻射支援後勤等方面，走出軍事物流和軍民通用發展新路線。

京東無人機已商業運轉

自去年10月底空軍後勤物流軍民通用戰略合作協定簽署以來，空後聚焦備戰，已在應急快送後勤、偏遠地區部隊配送服務、航空用油配送軍民聯合後勤、軍民合用無人機隊等10個領域展開了試驗研究，成果豐碩。下一步，將按照戰時能戰、急時應急、平時服務的總體定位，借助軍民通用共商共建共用，逐步構建功能完備、敏捷回應、常態運作的空軍後勤物流無人機體系，全面提升空軍部隊複雜條件下快速補給和持續後勤能力。

去年12月順豐首次演練無人機空投救生莢艙

京東類似臺灣的PC Home 24小時購物，並以「選好物，上京東」作為行銷口號。去年7月，京東已在江蘇宿遷、西安提供無人機常態貨運服務，至7月底已執行1,083架次飛行，配送8,086筆貨物，總航程10,242公里，總飛行時間30,821分鐘。順豐快遞為大陸知名貨運公司。

(中時電子報)