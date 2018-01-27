哥倫比亞號失事15週年 NASA紀念殉職太空人

哥倫比亞號太空梭最後一次發射升空。（圖/NASA官網）

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中時電子報

據美國太空新聞網（Astronomy）報導，距今15年前的今天，美國哥倫比亞號太空梭（STS Columbia OV-102）在返回地面時，因故造成失聯、並在德州上空爆炸解體，造成機上7名太空人全數罹難。美國航太總署（NASA）於今日舉行紀念儀式，不僅悼念哥倫比亞號7名太空人，同時也對阿波羅1號（Apollo 1）、挑戰者號太空梭（Space Shuttle Challenger）兩艘失事而殉職的太空人，至上最高敬意，感謝有他們的努力與付出，才有今天優異的成果。

哥倫比亞號太空梭，是開啟美國航太總署的太空運輸系統計劃（Space Transportation System program，STS）首架太空梭，1981年首次執行任務。直至2003年失事為止，共有28次飛行紀錄、繞行地球達4,800圈。2003年執行代號STS-107的第28次任務，升空後被發現，因外層材料脫落、造成撞擊產生一個15x25公分大小的洞，但當時卻被視為「常態」，再加上影像解析度過低，失事前並沒有被視為嚴重問題。

哥倫比亞2003年失事前最後一組組員合影，最右側是以色列首位太空人拉蒙。（圖/NASA官網）

哥倫比亞號爆炸失事後，大批民眾湧入詹森太空中心獻花致意。（圖/NASA）

當時太空梭上搭載7名太空人，指揮官是空軍上校里克·赫斯本德（Rick D. Husband）、駕駛為海軍中校威廉·麥庫爾（William C. McCool），加上4名美籍任務專家麥可·安德森（Michael P. Anderson）、卡爾帕娜·喬拉（Kalpana Chawla）、大衛·布朗（David M. Brown）、勞雷爾·克拉克（Laurel Blair Salton Clark），以及一名來自以色列的太空人伊蘭·拉蒙（Ilan Ramon）。

挑戰者號太空梭失事影像。

哥倫比亞號於2003年2月1日早晨重返大氣層，但不久後，不少地面觀測者與航太總署，都從系統數據和外觀上發現，太空梭多次有碎片脫落且數據異常，將近9點時，地面收到最後一則吵雜的通訊後，太空梭機身爆炸斷裂，機組員確認罹難；機身殘骸則分落至德州、路易斯安那州和阿肯色州等地區，包含大範圍人煙稀少區域，共有至少兩千多件遺骸。

航太總署邀請殉職的以色列太空人拉蒙兒子、歌手兼作曲家塔爾．拉蒙（Tal Ramon）前來，於甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）以創作歌曲紀念父親。他與其他遺屬共同將3色玫瑰，放在紀念碑前表達對罹難者的追思。

(中時電子報)

文章來源：Remembering the Columbia disaster

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