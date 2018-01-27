華航美國安大略航線試航 載客率滿載

2018年01月27日 10:48 中時 陳麒全

加州聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman，率訪問團搭乘試航班機來台參訪，展開與姊妹市桃園市的交流活動，桃園市長鄭文燦也親自到登機門口接機。（陳麒全攝）

加州聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman（中），率訪問團搭乘試航班機來台參訪，展開與姊妹市桃園市的交流活動，桃園市長鄭文燦（左七）與華航董事長何煖軒（左六）都親自到登機門口接機。（陳麒全攝）

中華航空公司規劃在今年3月份起，飛航美國加州安大略航線，試航班機27日清晨返抵桃園機場，載客率達到百分之百，獲得好彩頭。加州聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman，也率訪問團搭乘試航班機來台參訪，展開與姊妹市桃園市的交流活動，桃園市長鄭文燦也親自到登機門口接機。

加州聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman為了展現友好，他特別在西裝領口別上桃園市徽，讓接機的桃園市長鄭文燦非常高興。Curt Hagman表示，很高興能夠搭乘華航試航安大略的班機來台訪問，出發時看到許多旅客搭乘這班飛機，在安大略機場通關時也很順暢，非常感謝中華航公司的規劃，相信這條航線未來會非常成功，更能促進雙方的交流。

桃園市長鄭文燦指出，這條航線是去年桃園市與加州聖貝納迪諾郡締結姊妹市後開始推動，27日聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman能夠搭乘試航班機來台參訪，是雙方共同努力的成果，也是歷史性的一刻，相信今後更能拉近桃園與加州的距離，促進台美之間的交流。

中華航空公司董事長何煖軒表示，非常感謝桃園市政府、聖貝納迪諾郡及兩地相關單位的支持，籌備半年多時間的安大略航線終於試航成功。3月25日起正式開航，每天飛行1個往返班次，目前已開放訂位，而且訂位狀況非常好。

何煖軒表示，洛杉磯國際機場非常壅擠，旅客通關時間需要耗費4個多小時，改從安大略機場搭機，通關時間只要1個多小時，又可以節省許多往返機場的交通時間。尤其東洛杉磯地區住了很多亞裔居民，安大略航線除了華人以外，還可以服務越南裔、菲律賓裔等旅客，華航也與這些國家的航空公司洽談合作事宜，希望未來能提供最好的服務。

(中時)