公寓當毒窟 門前還公告：請勿喧嘩

台中市警方日前跨區到苗栗公館破獲一以自家公寓販毒的毒品案，毒販在自家門口貼公告要求買家們「勿喧嘩」。（馮惠宜翻攝）

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台中市警方在許女家中查到一級毒品海洛因1.1公克、二級毒品安非他命67.1公克、毒品分裝袋及吸食器等物。（馮惠宜翻攝）

販毒、買毒怎能喧鬧？！台中市警局刑大偵四隊本月初在苗栗公館區一處集合式大樓破獲毒販以公寓自宅販毒，門口竟張貼大家報提醒上門「毒家親友」「勿喧嘩擾民」，原來是毒蟲們總是大聲敲門，甚或在門前喧鬧，不但打擾鄰居安鄰，更怕招來警方注意。

台中市警局刑大偵四隊去年十一月接獲線報，住在苗栗公館區綽號大姐頭的59歲許姓女子長期利用自家公寓販毒，經近兩個月跟監埋伏、蒐證，於日前至許姓毒販家中搜索，當場查獲一級毒品海洛因1.1公克、二級毒品安非他命67.1公克、毒品分裝袋及吸食器等物，許女也坦承販賣毒品，警方也在訊後依毒品危害防制條例將全案移送台灣苗栗地方法院檢察署偵辦。

台中市警局刑大偵四隊副隊長詹典儒指稱，許女及其「客人」買賣毒品時相當謹慎，為逃避警方查緝，常以坐電梯至其他樓層後，再走樓梯至許女家中購毒，許女也在家門前裝設監視器確認是否為買家，使警方不易掌握毒販確切位置、增加查緝難度，幸警方鍥而不捨埋伏蒐證，終查將許女查緝到案。

唯許女雖謹慎，但買毒的客人或因毒癮乏害經常是到了門口大聲喧鬧，為避免這類「毒」家親友失常言行遭警方關切，許女竟在自家明口貼大字報提醒「來訪切勿喧譁或叫門」，讓警方啼笑皆非。

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(中時)

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