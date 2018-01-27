盧秀燕掃街拚初選 2政壇男神現身相挺

國民黨立委顏寬恒（左）、 蔣萬安（右）陪同盧秀燕到沙轆觀音亭參拜祈福。（王文吉攝）

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國民黨新世代立委蔣萬安（左）、顏寬恒（右）合體， 為盧秀燕拉票助拚選。（王文吉攝）
國民黨立委盧秀燕到沙鹿市場掃街拜票，獲助男神立委蔣萬安及海線戰神顏寬恒助陣。（王文吉攝）
國民黨兩大男神立委現身沙鹿市場，為盧秀燕（右二）拚初選拉票，有菜販送上青蒜預祝「高票當選！」（王文吉攝）
國民黨立委蔣萬安（右）特別南下台中，努力為盧秀燕拉票。（王文吉攝）

台中市長擬參選人盧秀燕27日力邀黨內兩位男神「蔣萬安」與「顏寬恒」前往沙鹿市場掃街。盧秀燕表示，禮拜六大家行程都很多，熱別感謝萬安、寬恒放下自己工作，陪同她掃街拜票，這樣的情誼非常感激，有信心在2018年大選贏得選民的支持與肯定。

「盧秀燕加油！」國民黨新世代立委蔣萬安、 顏寬恒一早現身沙鹿市場，為盧秀燕拚初選拉票，還有菜販送上青蒜預祝盧秀燕「當選！」許多婆婆媽媽更爭先與蔣萬安握手合照，蔣萬安不忘提醒「民調電話要支持盧秀燕」、「拜託市長支持盧秀燕」。

針對盧秀燕、江啟臣前後邀蔣萬安助選，蔣萬安表示，國民黨有很多非常優秀人才，盧秀燕、江啟臣委員都是一時之選，最後無論誰出線，對台中市民都是最好選擇。蔣萬安也說，盧秀燕是他在立法院非常要好的同事與前輩，她在對台中市政規劃非常有想法，對地方經營非常扎實，國民黨對2018年大選很有勝算。

顏寬恒也說，盧秀燕、江啟臣在黨內良性競爭，現在各自努力拚民調，畢竟兩人都是為台中市打拼，只要有需要他都會幫忙，；顏寬恆也說，台中市民對盧秀燕並不陌生，從擔任省議員到立法委員，鄉親印象已經很深刻，這次到沙鹿掃街拜票，爭取更多台中市民認同。

(中時)

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