MLB》關係鬧僵？馬恰多臨時不去金鶯球迷會

2018年01月27日 10:59 中時電子報 蔡銘仁

曼尼馬恰多(Manny Machado)休季期間不斷被傳可能被交易，這似乎讓他跟球團關係降溫，美媒報導，金鶯在美國時間周六要舉辦球迷會，距球迷會開始前不到24小時，卻突然透過E-Mail跟球迷告知馬恰多將缺席球迷會，缺席原因是個人因素。

金鶯將在周六舉辦球迷會，包括馬恰多和史構普(Jonathan Schoop)都不會出席；巧合的是，這2人都是金鶯休季期間有打算交易的人選。馬恰多至少有說是個人因素，史構普卻是連理由都沒有直接缺席，另戴維斯(Chris Davis)則是要陪剛生下雙胞胎女兒的老婆告假。

《雅虎體育》記者湯森(Mark Townsend)報導，1名金鶯球團人員表示馬恰多的決定，跟他身陷交易傳聞沒有關係。不過這2人不參加球迷會，可惹得老大哥亞當瓊斯(Adam Jones)有些意見，瓊斯透過推特僅寫上「.......」，表達自己不知道該說什麼的感受。

👀👀👀👀🥃🥃🥃 — 10 (@SimplyAJ10) 2018年1月26日

馬恰多此時突然缺席球迷會，時間點有些敏感，湯森直言，出席球迷會的球員跟教練會很可憐，因為他們勢必會被問到馬恰多的事，「直到馬恰多離開或自己分享現況前，他的狀況肯定會經常被拿出來討論。」馬恰多如果沒被交易，今年季後合約到期，很可能成為自由球員離開金鶯。

(中時電子報)