狗年到來！市議員邱素貞、曾朝榮 寫春聯、送春聯

市議員邱素貞上午邀請陳貞惠與社區里民邱萬成共7位書法家，在東區立德東街、仁和路口的南門福神祠揮毫獻藝。（陳世宗翻攝）

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市議員曾朝榮邀請書法名家徐本億等，在北屯東山路服務處揮毫撰書，讓民眾免費索取，吸引數百位民眾排隊索取。（陳世宗翻攝）

迎接狗年的到來，台中市議員邱素貞、曾朝榮，27日舉辦手寫春聯、送春聯活動，由於氣溫驟降，現場特別為排隊的民眾準備熱騰騰的湯圓，免費享用，在低溫中，民眾吃在嘴裡、暖在心裡，直呼「足感心」。

迎接農曆新年，許多地方都會邀請書法家，手寫春聯讓民眾免費索取。市議員邱素貞結合水噹噹關懷協會、東區東興里辦公處、台灣省書畫教育協會，27日上午邀請陳貞惠與社區里民邱萬成共7位書法家，在東區立德東街、仁和路口的南門福神祠揮毫獻藝。

邱素貞指出，書法家每個人寫字的風格都不相同，甚至有人擅長融合年畫，圖文並茂，生動活潑，讓春聯看起來更具有特色，非常討喜，吸引多民眾排隊索取，散發濃濃過年味道。

市議員曾朝榮則邀請書法名家徐本億在北屯東山路服務處揮毫撰書，讓民眾免費索取，吸引數百位民眾排隊索取。

曾朝榮說，現場手寫春聯，民眾可發揮創意，索取到自己喜歡的吉祥話，相較印刷春聯匠氣，多了一股人情味；徐本億書法造詣卓絕，尤其書中有畫、畫中有書的風格，自成一體，張貼在居家門口，既美觀又討喜，是狗年最佳的迎賓招福應景之作。

邱素貞、曾朝榮表示，市場上購買有名的春聯，一對要價約300多元，許多民眾為了省荷包，上午9點不到就來排隊等春聯，不少人一口氣索取3、4幅；有的民眾自行提出春聯需求，書法老師都來者不拒，讓民眾樂開懷。一上午送出春聯、門聯、與年畫共約800幅。

27日天氣冷颼颼，主辦單位還特別為排隊的民眾準備熱呼呼的湯圓，讓民眾免費享用，對於主辦單位的用心與貼心，民眾也直呼「足感心」。

(中時)

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