NBA》厄文的洞 騎士能找誰來補？

2018年01月27日 11:18 中時電子報 熊昌成 ／綜合報導 ／綜合報導

昔日東區霸主克里夫蘭騎士隊最近一度陷入10戰僅拿2勝的低迷，球團高層不得不努力尋找交易對象，期盼在2月9日交易截止日前，完成戰力補強以迎接季後賽。

就現況，騎士暫居東區第三，晉級季後賽問題不大，然而，這支連續三季參與總冠軍戰的東區龍頭，戰至目前，似乎全無前三季霸主氣勢，則團隊攻防問題出在哪裡？面臨季後賽高強度挑戰，騎士還能一如往日的勢如破竹在東區出頭？

騎士場均得分在東區仍居前二名，但失分卻幾乎在全聯盟墊底，攻防失調是病灶所在。總教練泰隆盧在戰績不振和各方批評的壓力下，終於在前一仗輸給馬刺隊後決定要改變先發陣容，而立竿見影的就在對溜馬之役收效，避免了在本季遭遇戰中被溜馬橫掃的厄運，然而，這能預告騎士就此而觸底反彈？

回顧本季，明星後衛厄文（Kyrie Irving）琵琶別抱轉投同區對手綠衫軍旗下，殺傷力的確不小，厄文上一季在騎士的場均得分是25.2分，球隊雖然找來IT艾塞亞湯瑪斯（Isaiah Thomas）、克勞德（Jae Crowder）、韋德（Dwyane Wade）和羅斯（Derrick Rose）等人助拳，看似應能填補厄文出走的得分漏洞，但IT的高度不足是防守的缺陷，成為對手打點對象，而克勞德和JR史密斯消極的防守態度，往往又讓得分效率追不上失分速度，使全隊處在入不敷出的窘境。

艾塞亞湯瑪斯直至一月才傷癒歸隊，截至目前，其戰力尚未全面發揮，且有詹姆斯（LeBron James）這種有強力主導攻勢能力的球星下，IT在塞爾提克時指揮全局的功能性，明顯在騎士陣營打了對折。

由數據來看，騎士的困擾不在進攻端，因而，球團高層希望出清板凳戰力向國王隊交易防守悍將喬治希爾（George Hill），但重建中的國王期待的是由騎士手上取得下一季第一輪選秀權，兩造間認知差距不小，使這樁交易暫時擱淺；然而，交易大限轉眼將屆，騎士還有其他人選可以替代嗎？

(中時電子報)