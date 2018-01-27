NBA》冰火雙塔好威 鵜鶘粉碎火箭逆轉夢

安東尼戴維斯切入扣籃，火箭防守球員只能在旁邊傻眼。(美聯社)

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中時電子報

儘管從一度領先21分，被火箭在末節追成平手，鵜鶘仍靠「冰火雙塔」安東尼戴維斯拿下27分、11籃板，考辛斯也有15分、13籃板及11助攻的大三元演出，最後以115比113力挫火箭，鵜鶘4連勝，目前排在西區第6。

上半場一度落後21分之多的火箭，卻不肯輕易放棄這場比賽，持續想要縮小落後差距，保羅、哈登與艾瑞克戈登等人火力全開，火箭竟在最後2分35秒，靠著巴哈穆鐵的切入爆扣，把比數追成104比104的平手僵局。

但鵜鶘更不想讓火箭上演逆轉秀，哈勒戴最後1分04秒切入放進兩分球，考辛斯也在籃下補進兩分，儘管接下來保羅3罰俱中，達瑞恩米勒仍在最後4.1秒兩罰俱中，幫助鵜鶘穩住領先局面，驚險中止火箭4連勝。

除了「冰火雙塔」，哈勒戴也替鵜鶘貢獻21分，替補射手米勒20分，摩爾13分，不過鵜鶘賠上可能相當慘重的贏球代價，因為考辛斯在讀秒階段腿傷退場，只能依靠隊友攙扶才能離場，目前傳出可能左腳跟腱撕裂。

火箭則以保羅38分最高，哈登也有23分、11助攻與5籃板，戈登27分，不過先發中鋒卡培拉受制於「冰火雙塔」壓制，只拿8分、10籃板，這是本季保羅、哈登與卡培拉同時先發上場，火箭首次嘗到輸球滋味。

(中時電子報)

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