最萌身高差！世界最高男與最矮女同框亮相

受到埃及官方邀請，全球最高男性科塞（圖左）與最矮女性阿姆奇（圖右）於吉薩金字塔前同框合影。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據英國太陽報（The Sun）報導，受埃及觀光局邀請，兩名分別擁有金氏世界紀錄（Guinness world records）最高與最矮身高的人，在吉薩大金字塔（Giza pyramids）前同框亮相，讓整個畫面不僅震撼、且出現「最萌身高差」。

兩人不是別人，正是來自土耳其、以246.5公分擁有世界最高男性紀錄的蘇丹·科塞（Sultan Kosen），目前的他，又向上長高4公分；另一位則是來自印度、以62.8公分成為全球最嬌小女性的喬蒂·阿姆奇（Jyoti Amge），兩人之間的差距高達180多公分，讓同框畫面相當震撼。

科塞（圖左）與阿姆奇（圖右）在金字塔前呈現「最萌身高差」。（圖/美聯社）

兩相一比較下，讓右邊的阿姆奇顯得更加嬌小。（圖/美聯社）

現年35歲的科塞，出生於土耳其馬爾丁，從小因為過於常人的身高，讓他無法完成學業，目前是一名農夫。2009年被列入金氏世界紀錄大全，打敗原有的紀錄保持人、來自內蒙古236公分的鮑喜順；除身高外，他那長達40公分的腳掌也同樣成為紀錄。

而現年24歲的阿姆奇，來自印度那格浦爾（Nagpur），她在2011年、18歲生日當天被認定為全世界最嬌小的女性，身高僅有62.8公分，並確診她具有軟骨發育不全症（Achondroplasia）。在當地成名後，她也出演過多部影劇，並曾參加市議會選舉。

(中時電子報)

文章來源：World’s smallest woman who stands at 2ft meets 8.2ft world’s tallest man for incredible photoshoot in Egypt

更多精彩新聞請見國際頻道！
哥倫比亞號失事15週年 NASA紀念… 不只台灣 美國務院領事局官網移…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。