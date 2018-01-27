最萌身高差！世界最高男與最矮女同框亮相

2018年01月27日 11:53 中時電子報 李靖棠

據英國太陽報（The Sun）報導，受埃及觀光局邀請，兩名分別擁有金氏世界紀錄（Guinness world records）最高與最矮身高的人，在吉薩大金字塔（Giza pyramids）前同框亮相，讓整個畫面不僅震撼、且出現「最萌身高差」。

兩人不是別人，正是來自土耳其、以246.5公分擁有世界最高男性紀錄的蘇丹·科塞（Sultan Kosen），目前的他，又向上長高4公分；另一位則是來自印度、以62.8公分成為全球最嬌小女性的喬蒂·阿姆奇（Jyoti Amge），兩人之間的差距高達180多公分，讓同框畫面相當震撼。

科塞（圖左）與阿姆奇（圖右）在金字塔前呈現「最萌身高差」。（圖/美聯社）

兩相一比較下，讓右邊的阿姆奇顯得更加嬌小。（圖/美聯社）

現年35歲的科塞，出生於土耳其馬爾丁，從小因為過於常人的身高，讓他無法完成學業，目前是一名農夫。2009年被列入金氏世界紀錄大全，打敗原有的紀錄保持人、來自內蒙古236公分的鮑喜順；除身高外，他那長達40公分的腳掌也同樣成為紀錄。

而現年24歲的阿姆奇，來自印度那格浦爾（Nagpur），她在2011年、18歲生日當天被認定為全世界最嬌小的女性，身高僅有62.8公分，並確診她具有軟骨發育不全症（Achondroplasia）。在當地成名後，她也出演過多部影劇，並曾參加市議會選舉。

(中時電子報)