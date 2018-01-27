《翻爆旺旅遊》放假就要醬玩！嚴選30家親子必訪觀光工廠

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中時電子報
綜合報導

◎手作魂大爆發！來設計專屬印花布提袋

台灣本土文創品牌「In Bloom印花樂」去年與麥當勞合作，推出聯名款「印花樂花漾包」，消費者好評如潮，喜歡印花風格的民眾，現在不僅可以直接購買成品，還能到位在松菸的「印花樂手作吧」，當文青設計屬於自己的印花布提袋、小手帕。

◎許新旺紀念博物館 一場精彩陶瓷文化之旅

位於陶都鶯歌的新旺集瓷，從第一代阿祖開始家族就以製作陶瓷為本業，第二代許新旺接手後，將瓦片廠轉型為民生食器工廠，以及建築用磁磚、紅鋼磚，20年內陸續創立「燈塔牌」與「金鋼牌」，兩大品牌，迅速在台灣崛起，奠定下公司的發展方向，之後更引進先進設備擴大生產規模，更成功行銷海外。

◎全台第一家！傷口照護產業文化館在這

位於五股安美得傷口照護產業文化館，是全國第一家以傷口照護為主題意象的產業文化館,公司主要生產使傷口復原更迅速的敷藥，減輕患者痛苦及醫生負擔，館內設有企業形象區、傷口醫療演進走廊、衛教知識區、製程介紹區及產品體驗空間等五大區域，將醫療知識以更為生動活潑的方式傳遞給社會大眾。

◎來鞋寶觀光工廠 帶雙專屬帆布鞋回家

想要回顧台灣曾經的製鞋王國輝煌歷史，了解繁複的製鞋技術，還有蝶古巴特DIY體驗，全都可在位於台中工業區的鞋寶觀光工廠一次滿足。

◎親子同遊 High玩音波觀光工廠

皇尚企業在台南市安南區打造的Sonispa漾魅力音波觀光工廠營運已6年，館內結合地方文化與音波科技，寓教於樂地介紹音波原理與音波美容儀器，並設有餐飲區、商品區與戶外休憩區，還有戲鹽室提供兒童盡情玩耍。

◎穀物文創樂園 兼具知性之美

國內知名的馬玉山食品，在高雄市創辦了「紅頂穀創穀物文創樂園」，有別於一般以銷售產品為主的觀光工廠，樂園內有還有人文關懷與藝術展演活動，兼具知性之美。

(中時電子報)

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