澳網》飲恨名將之後 「夜市球王」曾俊欣奪青少男單亞軍

2018年01月27日 12:00 中時電子報 林宋以情

台灣「夜市小球王」曾俊欣，27日同樣在澳網青少年男單決賽爭冠，迎戰名將之後、大會第7種子、身高193公分美國柯達（Sebastian Korda），可惜曾俊欣首盤拚入搶七落敗，最終6比7(6)、4比6落敗，無緣拿下台灣第2座青少年男單冠軍，不過仍收下亞軍。

柯達父親是前捷克網球好手柯達彼特(Petr Korda)，曾高居世界排名第2，1996年澳網男雙冠軍，1998年澳網男單冠軍、1992年法網挺進決賽。

曾俊欣名列大會第6種子，27日面對身高差將近20公分的美國柯達，開賽率先破發對手，取得2比0領先，但隨後遭柯達破發，雙方隨後互保發球局，曾俊欣在第12局更挽救賽末點，將比賽逼入搶七，可惜最後搶七6比8落敗，丟失首盤。

第2盤曾俊欣同樣打出2比0開局，但第3局被柯達一口氣連趕4局逆轉，曾俊欣雖然後兩個發球局保住，但柯達第10局穩穩拿下賽末點，曾俊欣6比7(6)、4比6無緣我國第2座青少年男單冠軍。

儘管與青少年大賽金盃擦身，曾俊欣賽後仍相當有風度，恭喜奪冠的柯達，並以英文感謝所有澳網的工作人員，「感謝澳網所有工作人員，我在墨爾本度過相當美好的一周，也恭喜柯達奪冠，感謝家人、教練、訓練員一路對我的支持。」

(中時電子報)