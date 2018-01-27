澳網》飲恨名將之後 「夜市球王」曾俊欣奪青少男單亞軍

「夜市囝仔」曾俊欣2018年澳網青少年男單奪亞軍。(摘自曾俊欣臉書)

友善列印
中時電子報

台灣「夜市小球王」曾俊欣，27日同樣在澳網青少年男單決賽爭冠，迎戰名將之後、大會第7種子、身高193公分美國柯達（Sebastian Korda），可惜曾俊欣首盤拚入搶七落敗，最終6比7(6)、4比6落敗，無緣拿下台灣第2座青少年男單冠軍，不過仍收下亞軍。

澳網》台灣第1人! 梁恩碩青少女單封后

柯達父親是前捷克網球好手柯達彼特(Petr Korda)，曾高居世界排名第2，1996年澳網男雙冠軍，1998年澳網男單冠軍、1992年法網挺進決賽。

曾俊欣名列大會第6種子，27日面對身高差將近20公分的美國柯達，開賽率先破發對手，取得2比0領先，但隨後遭柯達破發，雙方隨後互保發球局，曾俊欣在第12局更挽救賽末點，將比賽逼入搶七，可惜最後搶七6比8落敗，丟失首盤。

第2盤曾俊欣同樣打出2比0開局，但第3局被柯達一口氣連趕4局逆轉，曾俊欣雖然後兩個發球局保住，但柯達第10局穩穩拿下賽末點，曾俊欣6比7(6)、4比6無緣我國第2座青少年男單冠軍。

儘管與青少年大賽金盃擦身，曾俊欣賽後仍相當有風度，恭喜奪冠的柯達，並以英文感謝所有澳網的工作人員，「感謝澳網所有工作人員，我在墨爾本度過相當美好的一周，也恭喜柯達奪冠，感謝家人、教練、訓練員一路對我的支持。」

(中時電子報)

NBA》冰火雙塔好威 鵜鶘粉碎火箭… NBA》沒讓4連勝溜走 英格拉姆搶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。