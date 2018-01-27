企業響應共同植樹 將台中打造成綠色花園城市

2018年01月27日 12:21 中時 陳世宗

近百株黃連木、流蘇樹、烏心石、光臘樹、樟樹及楓香，為打造低碳城市盡份心力。（陳世宗攝）

台中市政府推動8年100萬棵植樹計畫，獲各界共同響應。27日獲霧峰高爾夫球場、國際獅子會300-C1區2011-2012會長聯誼會、味丹企業等，共同於水湳智慧城的中央公園捐贈近百株黃連木、流蘇樹、烏心石、光臘樹、樟樹及楓香，為打造低碳城市盡份心力。

台中市長林佳龍在建設局長黃玉霖的陪同下，出席中央公園贈樹記者會！捐贈企業代表包括霧峰高爾夫球場董事長廖紫岑、國際獅子會300-C1區2011-2012會長聯誼會前任召集人趙領暹、現任召集人蔡振修及味丹文教基金會董事長楊正等人也共同參與，共同見證樹木在中央公園裡落地生根，期許全民響應植樹活動，將台中打造成為綠色花園城市。

林佳龍表示，水湳智慧城是全世界少有可完整發展智慧城市的地方，更兼具低碳及創新的特色，在水湳254公頃的土地中，有三成的面積作為中央公園，並以種樹為主軸，落實低碳作為，真正透過大自然的力量讓台中市成為綠色城市，亦展現台中人期盼擁有「藍天、綠地、好風景」的價值觀。

霧峰高爾夫球場董事長廖紫岑感謝市府給予企業機會為環境共盡心力，也讓企業透過贈樹善盡並彰顯社會責任；味丹文教基金會董事長楊正肯定林市長在環保、減碳等相關作為的推動，未來也將持續跟隨市長的腳步努力，共同打造台中成為花園城市；國際獅子會300-C1區2011-2012會長聯誼會現任召集人蔡振修也樂見透過種樹改善空氣品質與綠美化環境，感謝各界投入。

建設局長黃玉霖表示，市府持續推動綠美化及廣泛植樹，並積極運用現有公園與綠地進行都市造林，包括新闢公園、交流道閒置空地、公墓、區段徵收地、學校、海線農地、垃圾掩埋場等，皆已納入規劃種植台灣原生珍貴物種、五大喬木等樹木。

這次水湳智慧園區贈樹活動中，黃連木、流蘇樹、烏心石、光臘樹、樟樹及楓香等均為米徑10公分以上的原生優型樹種，盼透過植樹吸引蝴蝶、蜜蜂與鳥類等生物棲息，同時也能達到防揚塵效果。

(中時)