今日白天氣溫回升 明天轉濕冷

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中時

把握好天氣！氣象局指出，今（27）日白天之後大陸冷氣團減弱，全台各地高溫提升至20度以上，雨區範圍也縮小，明日鋒面通過，全台各地降雨機率增加，白天高溫仍有20度以上，晚上大陸冷氣團以上等級的冷空氣南下，各地氣溫下降，轉為濕冷的天氣。

氣象局表示，今天西半部雲量偏多，東半部雲量雖多但降雨機率稍降低，雨區範圍縮小；溫度方面，白天北台灣氣溫回升，高溫可以來到20~23度，花東雲量雖多，但高溫也有21~23度，至於中南部則約24~26度；在東北風影響下東半部（含綠島、蘭嶼）、北部地區及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

明日天氣將有明顯轉變，氣象局表示，明天受鋒面通過影響，各地降雨機率提高，中部以北、東北部及東部地區轉為有雨的天氣，其他地區也有局部短暫雨；白天各地高溫仍有20度以上，南部甚至有機會來到27、28度，晚上開始大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團等級的冷空氣將會南下，各地氣溫逐漸下降，轉為濕冷的天氣型態。

至於下周一至下周三，強冷空氣配合華南雲雨區東移影響，各地天氣濕冷，中部以北及東半部地區有短暫雨，南部地區偶爾也會下些雨；尤其是下周一整天到下周二清晨間最冷，西半部及東北部的低溫下探至12到14度，花東也只有15度左右，下周三冷氣團稍減弱，但溫度回升幅度有限；下周四、下周五則恐有另一波更強的冷氣氣襲台。

(中時)

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