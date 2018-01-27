鮮肉男星棄演戲奔泰學按摩 歷12次試鏡成功回歸影壇

阿爾諾在片中組成社運團體 Act Up愛滋病平權組織，走上街頭對抗冷漠的社會。（傳影提供）

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法國男星阿爾諾在榮獲坎城影展評審團大獎的電影《BPM》飾演愛上愛滋病患者的男同志，看似一躍成為影壇亮眼新星，事實上他出道得很早，甚至曾徹底放棄演戲，「我在演藝圈載浮載沉也有5、6年，那時候對於等待試鏡感到非常疲乏，沒辦法獲得喜歡的角色也讓我很挫折，我開始思考以其他方式重新認識自己，所以決定前往泰國學習按摩！」就在他成為合格治療師之際，機會再度找上門。

阿爾諾自爆：「我其實不是導演指定人選，因為他覺得我長太帥！不符合角色預期！」經歷12次試鏡機會，直到他符合電影角色形象才確認卡司，他無奈大笑：「天，長太帥也是缺點！」回想起每一次試鏡過程都耗費一整天的時間修改台詞和表演方式，導演簡直把他過去所學的全部打掉重練，痛苦程度讓阿諾爾坦承：「精疲力竭！但也因此我能更深入了解這個角色」

被問及在這麼深刻的故事中最喜歡哪一場戲，他更自豪地說：「我無法選擇，因為整部片都讓我由衷感到好驕傲！」他在戲中誓死為愛滋病患者發聲，並且用最大的愛守護邁入死亡的愛人，敬業與精湛細膩的演出全世界都有目共睹。

《BPM》不僅榮獲坎城影展評審團大獎，更橫掃紐約、洛杉磯、舊金山等北美三大權威影評人協會最佳外語片獎，就連國際名導多藍和阿莫多瓦都盛讚「年度必看」:「我從第一秒到電影結束的那一刻都深受感動！」

導演將鏡頭瞄準愛滋病肆虐20世紀末的巴黎，從自身參與抗爭行動的經歷當中，汲取靈感拍成電影，除了讓人看見前人堅定不移的信念，也將當時政府的無所作為，以及製藥公司的惡行攤在重新攤在世人面前。該片將於2月14日上映。

(中時)

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