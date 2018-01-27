賴清德：以國家力量打造鹿港國家歷史風景區

行政院長賴清德等一行，27日前往鹿港天后宮。（吳敏菁攝）

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行政院長賴清德在彰化縣長魏明谷、鹿港天后宮主委張偉東等一行陪同下，向天后宮媽祖上香。（吳敏菁攝）
行政院長賴清德等一行人。（吳敏菁攝）
行政院長賴清德等一行，27日在彰化縣長魏明谷、鹿港天后宮主委張偉東等一行陪同下，向天后宮媽祖上香，祈求國泰民安。（吳敏菁攝）

行政院長賴清德等一行，27日在彰化縣長魏明谷、鹿港天后宮主委張偉東等一行陪同下，向天后宮媽祖上香，祈求國泰民安，讚嘆天后宮400年基礎不簡單，並說明行政院已經核定推動「鹿港國家歷史風景區」，以國家層級的力量來推動鹿港的歷史文化和諸多建設。

鹿港天后宮主委張偉東致詞感謝行政院長賴清德對天后宮的關心，並感謝魏明谷對彰化媽祖文化的發揚、協助解決歷史以來土地爭議，祝福政恭康泰、連任成功。

魏明谷表示，鹿港天后宮是地方的守護神，感謝張主委等付出；縣府推動鹿港國家歷史風景區已經逐步可以看到細項的發展，行政院核定6年60億，每項工程都在逐步動工中，鹿港觀光也從白天延伸到晚上，夜的經濟要升起。

賴清德表示，高興有機會代表蔡英文總統到臺灣信仰中心「鹿港天后宮」參拜祈福，本身也是天后宮的信徒，向主委張偉東率領的天后宮各位委員、幹事及眾爐下表示感謝，天后宮不僅坐鎮鹿港、保佑民眾，也是臺灣的信仰中心、宗教文化中心，保佑臺灣，從廟口走來一路握手，就可以感受天后宮的實力，400多年基礎，確實不簡單。

賴清德表示，在縣長魏明谷等打拚下，行政院已核定推動「鹿港國家歷史風景區」。這項計畫非常重要，鹿港具歷史地位，但過去都由鎮公所、縣政府推動文化建設，在力量上還不夠，現在變成是國家級，由國家力量與縣政府及鎮公所合作，使其變成國家風景區，吸引愈來愈多人來鹿港天后宮參拜及遊憩，工商可進一步發展。

(中時)

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