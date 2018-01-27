偷百斤豬肉妄想用自行車載 剁半天只帶走豬腿

獨自騎著自行車想要偷走半隻豬的陳姓竊嫌，多次彎腰扶起因承受不住豬體重量而倒地的自行車。（胡健森翻攝）

友善列印
中時

年節將至豬肉的市場需求大，價格也大約上漲1至2成，宜蘭縣56歲的竊嫌因此將腦筋動到放在豬肉攤待分割的豬體身上，他在26日凌晨3點半左右騎自行車跑到員山鄉1家豬肉攤，想要偷走放在工作台上半隻豬，但因豬體龐大，陳嫌還以自備的剁刀花了約半個小時當場分解後載走，攤商到場後發現豬肉不見了立即報警處理，警方依據監視畫面循線順利逮捕陳嫌。

一般豬肉攤作業流程都是前1日向肉品供應商下訂，肉品供應商的送貨車便會在隔日凌晨將已完成初步宰殺的整隻豬或半隻豬送到豬肉攤商的工作台上，待豬肉攤商開門營業時，自行做進一步的切割處理賣給一般民眾。

住在宜蘭的陳姓竊嫌發現豬肉攤商的作業時間有機可乘，竟在26日凌晨約3點半獨自騎著自行車到員山鄉永同路的1家豬肉攤想將半隻待切割的豬體偷走，但發現體積太大也太重，便以自備的剁刀現場切割，一個人忙了大半個小時後，最後是偷走豬腿等部位，過程中還因為想要偷的豬肉過重，自行車翻倒了好幾次。

程姓豬肉攤商一如往常在大約在4點半到自己的豬肉攤準備工作時，發現現場一片凌亂，有大約3分之1的豬體不見蹤影，剩餘的部分則被丟置在地面也無法販賣，1天的生意就此報銷，還得動手清理現場，氣得立刻報警。

警方經調閱路口及民宅監視器，發現有竊盜前科的陳姓男子涉有重嫌，立即前往陳嫌住處查看，當場查獲3大塊的豬肉以及1把剁刀，陳嫌在警方問製筆錄時說法反覆，並矢口否認犯行，但警方根據監視器畫面及住宅內豬肉贓物等照片，仍將陳嫌移送地檢署偵辦。

程姓攤商說，原本要切割販售的豬體重量超過100台斤，損失大約9000元，對於宜蘭警分局的員警能迅速破案逮住竊嫌表示感謝及肯定。

(中時)

北市寧夏路驚傳槍響 30歲女子左… 酒店妹夜歸向閨密訴苦 調酒師男…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。