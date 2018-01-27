偷百斤豬肉妄想用自行車載 剁半天只帶走豬腿

2018年01月27日 12:57 中時 胡健森

年節將至豬肉的市場需求大，價格也大約上漲1至2成，宜蘭縣56歲的竊嫌因此將腦筋動到放在豬肉攤待分割的豬體身上，他在26日凌晨3點半左右騎自行車跑到員山鄉1家豬肉攤，想要偷走放在工作台上半隻豬，但因豬體龐大，陳嫌還以自備的剁刀花了約半個小時當場分解後載走，攤商到場後發現豬肉不見了立即報警處理，警方依據監視畫面循線順利逮捕陳嫌。

一般豬肉攤作業流程都是前1日向肉品供應商下訂，肉品供應商的送貨車便會在隔日凌晨將已完成初步宰殺的整隻豬或半隻豬送到豬肉攤商的工作台上，待豬肉攤商開門營業時，自行做進一步的切割處理賣給一般民眾。

住在宜蘭的陳姓竊嫌發現豬肉攤商的作業時間有機可乘，竟在26日凌晨約3點半獨自騎著自行車到員山鄉永同路的1家豬肉攤想將半隻待切割的豬體偷走，但發現體積太大也太重，便以自備的剁刀現場切割，一個人忙了大半個小時後，最後是偷走豬腿等部位，過程中還因為想要偷的豬肉過重，自行車翻倒了好幾次。

程姓豬肉攤商一如往常在大約在4點半到自己的豬肉攤準備工作時，發現現場一片凌亂，有大約3分之1的豬體不見蹤影，剩餘的部分則被丟置在地面也無法販賣，1天的生意就此報銷，還得動手清理現場，氣得立刻報警。

警方經調閱路口及民宅監視器，發現有竊盜前科的陳姓男子涉有重嫌，立即前往陳嫌住處查看，當場查獲3大塊的豬肉以及1把剁刀，陳嫌在警方問製筆錄時說法反覆，並矢口否認犯行，但警方根據監視器畫面及住宅內豬肉贓物等照片，仍將陳嫌移送地檢署偵辦。

程姓攤商說，原本要切割販售的豬體重量超過100台斤，損失大約9000元，對於宜蘭警分局的員警能迅速破案逮住竊嫌表示感謝及肯定。

(中時)