酒店妹夜歸向閨密訴苦 調酒師男友被刺枉死

北市廈門街驚傳兇殺案 1男背部穿刺傷命危
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中時電子報
、中國時報／、中天新聞／
北市廈門街驚傳兇殺案 1男背部穿刺傷命危

（2:30更新，發生大概過程）劉姓酒店妹（21歲）和辛姓(38歲）調酒師男友同居在廈門街113巷1棟5樓公寓的出租套房，劉女昨晚和友歡唱太晚回家，遭辛男責罵，她遂向黃姓閨密訴苦，不料，黃女竟在27日上午找4名惡煞到兩人廈門街租住處樓下，劉女下樓巧遇5人並發生爭吵，最後反遭他搶走鑰匙，隨後5人上樓和辛男爆發衝突，辛男不幸遭刺死。

（13:50更新，男子宣告不治)一對男女情侶在廈門街113巷1棟5樓公寓頂樓加蓋出租套房同居，26日，情侶因故吵架，女方向男性友人訴苦，27日上午11點多，男友外出下樓，卻見女方男性友人率領3名男性同夥在1樓外埋伏，一見到男友就上前圍毆，其中1嫌並拿出利器朝男友背部刺了1刀，路人見狀報案，辛姓傷者送台大醫院急救後，宣告不治。詳細事發原因及經過，正由轄區中正2分局調查中。

台北市廈門街一處5樓公寓住宅27日上午11時36分驚傳兇殺案，一名辛姓男子（38歲）背部有穿刺傷，經警消送台大醫院外科OHCA（到院前無呼吸心跳），目前正在搶救中，另一名18歲的林姓男子則是無明顯外傷，被送往和平醫院，現場疑似2男因故吵架，進一步發生鬥毆所致，另外還有2名女性在場則已被留置，全案正由警方深入調查中。

(中時電子報)

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