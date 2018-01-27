賴清德訪老五老學堂 肯定彰縣爭取長照21據點

行政院長賴清德27日在縣長魏明谷等陪同下，參訪老五老學堂鹿港分校。（吳敏菁攝）

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／彰化報導
行政院長賴清德27日在縣長魏明谷等陪同下，參訪老五老學堂鹿港分校。（吳敏菁攝）

行政院長賴清德今在彰化縣長魏明谷等人陪同下，參訪老五老學堂鹿港分校，肯定用心，也提出過去長照1.0缺點，以前照服員薪資約2萬多元，現在3萬2起跳；過去論時計酬，現在給付制度有新改變，讓產業進入，增加服務項目。內容不一樣了，將隨時檢討，3個月後跟社會大眾報告。

上午賴清德由彰化縣長魏明谷、老五老基金會游麗裡執行長陪同下步入老五老學堂，參觀中心設備和空間佈置以及長輩上肢肌力功能訓練，包括玩四色牌、輕黏土、打地鼠、吹爬梯，及長輩泡腳舒緩筋絡等活動情形，感受長輩的熱情、活力十足。

魏明谷指出，推動長照，彰縣首創「全國首創輔具得來速」，簡化程序，「長照大車隊」也整合民間計程車隊、台灣大車隊、社福單位及各級醫院，舉辦「隨叫隨到、喘息服務不用等」，喘息服務人數由103年497人至106年增加1032人，成長208％。衛生局還開辦專業藥師「送藥到府」，並提供用藥諮詢及藥品整理服務，讓失能長者用藥更安全更健康。

魏明谷說，在衛福部的支持下，彰縣也爭取到建置21個長照據點，讓長照服務的網絡普及健全。

賴清德肯定縣府、老五老基金會在彰化縣做了許多事情，指出台灣社會不可避免人口老化，彰化縣非常務實推動長照2.0政策，且有創意，銜接彰化縣各環節的需要，例如有大車隊、輔具得來速等創新作為，將長照2.0政策照顧環節，缺少地方都銜接起來。

賴清德指出，從衛福部核定的經費可看出，2017年核定5億3千萬元，2018年核給彰化縣約16億元。這都是靠每個社區拚，將計畫和成果送上來，衛福部才有辦法逐一核定計畫，總計畫核到16億元，顯示彰化縣推動長照2.0真正是很下功夫。

(中時)

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