MLB》釀酒人大補強 美媒：會刺激小熊搶達比修

2018年01月27日 13:18 中時電子報 蔡銘仁

釀酒人昨跟馬林魚交易葉利奇(Christian Yelich)，又用5年約肯恩(Lorenzo Cain)，進行去年季後至今在聯盟中少見的大動作補強，大聯盟記者莫羅西(Jon Morosi)認為，釀酒人隨後還會有其他補強，「他們相信今年就會拿到隊史首座世界大賽冠軍。」

大聯盟球員市場流動緩慢，至今除了史坦頓(Giancarlo Stanton)和大谷翔平去天使，少有球隊進行較重量級的補強，顯得釀酒人這次補強別具意義。莫羅西推測，釀酒人出手會像是點火器一樣，刺激球員市場再度開始運作。

首先談到釀酒人，莫羅西認為他們補進葉利奇跟肯恩，外野可用之兵多達5人，很有可能把其中1人交易換回先發投手，D.山塔納(Domingo Santana)就是個選項。25歲的山塔納去年打出生涯年，出賽151場繳打擊率2成78、上壘率3成71、長打率5成05成績，另有30轟跟85打點。

釀酒人本就缺強力先發，目前鎖定達比修有跟艾瑞耶塔(Jake Arrieta)又貴，尋求交易是選擇之一。莫羅西認為，有阿契(Chris Archer)的光芒和想賣沙拉薩(Danny Salazar)的印地安人2隊最有可能，尤其印隊先前也有競逐肯恩，看得出有想補強外野，更有機會成行。

釀酒人補強後，莫羅西評估釀酒人現在的陣容，還需要再網羅能主宰比賽的1號或2號先發投手，這是他們想成為有爭冠實力球隊的必要條件。不過在釀酒人強化打線後，可能會刺激小熊更積極競逐達比修，釀酒人想得到達比修會更不容易。

莫羅西認為，總管史騰斯(David Stearns)2015年到釀酒人後，用3年時間讓釀酒人在去年打出近6季最佳的86勝，現在積極的動作，是他們相信能在今年贏得隊史首座世界大賽冠軍。釀酒人1969年成軍以來還未奪冠，僅1982年進過1次世界大賽，鏖戰7場後敗給紅雀。

(中時電子報)