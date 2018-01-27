賴清德：彰化縣提多少計畫就會支持多少計畫

行政院長賴清德27日在縣長魏明谷等陪同下視察彰化市地下水汙水處理中心。（吳敏菁攝）

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行政院長賴清德27日在縣長魏明谷等陪同下視察彰化市地下水汙水處理中心。（吳敏菁攝）

行政院長賴清德27日在縣長魏明谷等陪同下到鹿港天后宮參拜，參訪老五老學堂、視察彰化市地下水汙水處理中心，強調汙水下水道是現代都市的代表性建設，是執政者的良心，還有更長遠水資源利用價值，彰縣府提出多少計畫，行政院、內政部就會支持多少計畫。

縣長魏明谷表示，縣府積極辦理第1期下水道工程，截至今年1月17日止實際進度43.95％，超前11.17％，今年5月後配合用戶接管工程，可立即使水資源回收中心運轉，後續仍請中央持續支持彰化下水道系統建設。

賴清德指出，汙水下水道也關乎水資源運用，台灣82％雨水都跑到海裡，我們只用18％，其中，72％農民使用，工業使用9％，民間使用也差不多18％，短時間無法改變，好方法就是把它變乾淨，變成水資源的運用。「只要彰化縣提出多少計畫，行政院和內政部就會支持多少計畫」。

賴清德稱許，這次來彰化縣看縣政，看到幾項特色，首先就是前瞻性的規劃，彰化縣是米倉，工商發展，也擁有許多「隱形冠軍」廠商，著名的特斯拉電動車，40％零件都在彰化製造，在文化也佔重要地位，行政院支持鹿港國家風景區60多億元經費，未來對於彰化文化高度的提升，有很大的助益。

賴清德強調，在綠能再生能源方面，立法院已通過「電業法」，並明文規定核一、核二、核三廠除役時間。彰化縣在風力發電、屋頂型太陽等再生能源能走在台灣前面。

賴清德最後稱許彰縣府，與議會和諧，立委也很幫忙，縣府有「突破性的行政能力」。如鐵路高架化爭取十幾年了、台76線也爭取多時。國家都有體制，因為規劃多年，所有問題與行政院及各部會討論後水到渠成、顯示縣府團隊有突破困難的能力。

(中時)

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