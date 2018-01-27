營建署召開濕地保育計畫說明會 上百漁民不滿抗議

2018年01月27日 13:48 中時 萬于甄

北門地區高達1791公頃被列為重要溼地保育計畫內，當地漁民對此相當不滿，27日阻擋內政部營建署召開說明會，也不願承認會議。（萬于甄攝）

會議過程中，漁民憤而離席，剩下營建署官員對著空無一人的座位，跑完說明會流程。（萬于甄攝）

警方為避免發生事端，現場的椅子也都用束繩綁住防護。（萬于甄攝）

「內政部，滾出去，營建署，不要臉」北門居民27日一早聚集在北門區公所前，大聲呼喊口號，要內政部營建署給個交代。內政部營建署27日召開北門重要濕地保育利用計畫說明會，引來上百位漁民前往抗議，數度與警方發生推擠，但會議仍跑完流程，在24分鐘內完成。

《溼地保育法》上路，台灣沿海共有42處國家級的重要保育溼地，目前已公告39處，僅剩北門、嘉義及宜蘭各一處尚未完成，因此，內政部營建署城鄉發展分署副分署長黃明塏27日在北門區公所召開說明會，希望最快10月進行公告。

北門地區被劃設為重要溼地的面積高達1791公頃，除321公頃的公有地、34公頃是私有地外，其餘大多是未登錄或無資料的海域區，若未來變成重要溼地保育，對沿海從事自由漁業的漁民恐受到衝擊，因此150多位漁民27日上午擠爆北門區公所。

警方為避免發生事端，現場的椅子也都用繩子綁住防護，而漁民欲阻擋會議進行，數度與警方發生推擠，過程中主持會議的黃明塏遭漁民丟擲得礦泉水砸中，幸無大礙，一群人爭執一陣子後憤而離席抗議，僅剩營建署人員對著現場空無一人的座位區，繼續說明計畫內容，會議在10點召開，依照程序在24分鐘內完成。

台南市議員陳朝來表示，台南市政府8日已發文，要求內政部營建署針對北門、將軍、七股劃設保育溼地通盤檢討，但內政部營建署27日仍執意在北門召開鹽田溼地保育利用計畫說明會，簡直是「侵門踏戶」欺負台南，尤其，與居民沒有共識的情況下，會議怎能算有效。

黃明塏則表示，這場說明會雖然漁民有意見，也沒有簽到，但仍然依照程序完成，為有效會議，北門重要濕地計畫12日已在台南市政府公開展覽，在聽取完各界意見後，最快10月就會進行公告。

(中時)