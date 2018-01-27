官媒披露大老虎周永康黑幕 暗助黑幫老大將對手「滅門」

2018年01月27日 16:09 中時 楊家鑫

大陸央視日前報導稱，一些領導幹部台上談「打黑」，台下充當黑惡勢力的保護傘，儼然雙面人。並舉例落馬大老虎、前政法委書記周永康，披露他曾當四川的劉漢涉黑集團的保護傘，曾親自打電話給劉漢，要求「照顧」其子周濱，而劉漢也以10倍的價錢買下了周濱失敗的開發項目。隨後周也憑藉權勢，幫劉漢「官報私仇」，將競爭對手「滅門」。

大陸央視26日報導指出，大陸官場涉黑腐敗，是最「黑」、最「惡」的腐敗之一，是不法分子橫行鄉里、魚肉百姓、擾民害民的重要因素。特別是一些領導幹部台上談打黑，台下充當黑惡勢力的保護傘。

並以落馬大老虎、前政法委書記周永康為例，稱周浸淫公安與政法系統長達十年，多次在公開場合大談打黑除惡，背後卻無形中充當著黑惡勢力的保護傘。其中最出名的莫過於四川的劉漢涉黑集團了。

劉漢是四川有名的富豪，坐擁至少400億資產。當年，劉漢曾被列為大陸公安查處名單，隨後又從名單上消失。這一切只因在2001年他攀上了「貴人」－周永康之子周濱。

報導稱，周永康曾親自打電話告訴劉漢「要照顧好周濱」，故劉漢以2000萬人民幣的價格收購了周濱的失敗旅遊項目。至此，劉漢與周濱相識並進一步開展了諸如水電站開發等專案。而周濱也曾利用父親權勢幫助劉漢，公權私用，官報私仇，將其競爭對手「滅門」，對手兄弟三人都判死刑。

報導強調，大陸中央掃黑除惡的決心堅如磐石，定會讓「保護傘」身現原形，黑惡勢力必然土崩瓦解。

(中時)