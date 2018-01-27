107英文學測課外題逾7成 補教老師：大量閱讀才是王道

英文補教老師李婕希與Gary指出，今年英文學測課外題增加，考生平時需累積大量閱讀的習慣，才有助於答題。（李侑珊攝）

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旺報

107年大學學測第二天考試於今日展開，上午第一科考科為英文科，補教英文老師指出，考題逾7成為課外題，反映「閱讀才是王道」，考生若沒有在平日累積起大量閱讀的習慣，答題恐不易。

補教英語教師李婕希表示，綜觀今年英文考科，特別是在閱讀部分，談創意、夢中夢、美國白宮、搖籃曲等主題皆為考題，反映出考題彈性高，學生在學習英語上，必須發揮創新與彈性，並能學以致用。

李婕希特別提到，學測的英語考試過去都比指考活潑，在作文部分大多以看圖寫作為主，但今年英文學測作文則以文字敘述，要求學生寫下排隊的經驗。

英語補教老師Gary則說，依造統計，今年的學測英文考題72%為課外題，反映「閱讀才是王道」，，諸多主題甚至都可以在維基百科上找到，教科書中幾乎找不到與考題相關的文章，可見出題老師極具巧思。

Gary補充說，今年英文學測考試納入第五冊，但在15題單字題當中，共計出現60個單字，來自於第三冊與第四冊共有45個單字，於考題中占比高，憂心考生在準備第五冊時，恐有所偏廢。

至於本次考試難易度部分，Gary則說，英文作文雖走向生活化，但不同於括去大多以看圖說故事為主，今年則要求考生撰寫排隊的經驗，呈現學測出現「指考化」的趨勢；而在其他考題部分，第一大題偏簡單，完成答題後，挫折感不會這麼強，但是從第二大題開始出現閱讀長文，並且本次考試偏向於創意閱讀，考生若沒有在平時累積課外與大量英文閱讀的習慣，恐感到考試不容易。

(旺報)

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