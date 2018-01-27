太平輪海難69周年紀念日 陸家屬來台悼念

2018年01月27日 15:33 中時 李其樺

文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌和40多位罹難者家屬皆來到紀念碑前獻花。（李其樺攝）

基隆市政府舉辦追思活動，40多位罹難者家屬到紀念碑前獻花，還有大陸家屬遠自上海來台悼念。（李其樺攝）

每年1月27日為太平輪海難紀念日，基隆市政府今舉辦追思活動，文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌和40多位罹難者家屬皆來到紀念碑前獻花、寫祈福卡，還有大陸家屬遠自上海來台悼念，盼今後能記取戰爭教訓，珍惜和平與民主成果。

林右昌表示，拆除軍方圍牆讓「太平輪遇難旅客紀念碑」變成所有人都可以進出的自由空間，除了實現對家屬多年的承諾，也代表著空間的解嚴，感謝鄭麗君部長和蔡適應立委居中協調，才能讓紀念碑重見天日。

「不只是家屬的紀念碑，是我們共同的紀念碑」鄭麗君表示，1949年的今天有上千名中國旅客和台灣人在海上遇難，卻因為紀念碑被畫入軍營，使家屬只能在心中埋葬這段思念；3年前她得知這段歷史，下定決心要讓紀念碑還給台灣社會，思念不需要申請，成立紀念公園讓大家記住戰爭的殘酷以及和平的珍貴。

太平輪海難紀念日今年滿69周年，27日上午有40多位家屬出席追思會，還有來自大陸上海的家屬跨海來台，資深球評張昭雄為罹難者張生兒子，致詞時忍不住哽咽說，等了20年終於盼到紀念碑重見天日，相信父親在天之靈也會高興。

1949年1月27日小年夜，太平輪從上海行駛往基隆途中，在舟山群島海域失事造成1000多人死亡慘劇；1951年政府在基隆港大沙灣的沙灘邊豎立「太平輪遇難旅客紀念碑」，後來港務局填海造港，「太平輪遇難旅客紀念碑」被劃入軍方營區圍牆內，每年家屬前往悼念時必須向軍方申請才能進入，有如「探監」。

罹難者家屬多年來不斷爭取，基隆市政府於去年12月中旬拆除圍牆，讓「太平輪遇難旅客紀念碑」重見天日，今年1月25日口袋紀念公園落成，從此家屬不再受圍牆阻隔，可以自由進出悼念罹難者。

(中時)