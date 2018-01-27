台灣AI學校 首屆今開學

2018年01月27日 14:13 中時 陳祐誠

由台灣資料科學協會以及財團法人科技生態發展公益基金會主辦的台灣人工智慧學校，今（27）日上午舉行首屆開學典禮，第一期錄取210位學員，學員來自電子業、製造業、資訊業、金融業、生技醫療等領域，進行為期12週的培訓，期許學員學成後，能夠以人工智慧（AI）加上原本的領域知識，在各領域推動AI，幫助產業升級。

「人工智慧像電和火一樣，影響深遠。」台灣人工智慧學校校長孔祥重指出，已能看到產業有許多應用的成功案例，其中深度學習達到無人所及的優異表現，世界各地也注意到這股人工智慧商機，並且積極地投入應用開發，台灣必須搶佔先機，發展地更快，而且做得更好。

孔祥重說，台灣人工智慧學校必須迅速地跟上市場脈動，更全面地回應產業需求，同時抱持一個簡單理念：「做，就對了！」

台灣人工智慧學校第一期共有430人報名，經過嚴格的書面審查及現場筆試（微積分、線性代數、機率、統計及程式設計），最後錄取210位學員，錄取率為48%。學員的身份以領域而言，包括電子業及製造業35％、資訊業％、金融業％、生技醫療8％。

技術領域培訓班以為期12週、每週5天、朝9晚6的全日班形式進行，除了上課教室，也為每位學員準備個人專屬的辦公空間及GPU設備，讓學員們可以在校進行實作練習以及與同學們做分組討論、個人／分組競賽及專題實作；經理人周末研修班同樣以12週的時間，每週六的全天班形式進行，給予所有經理人學員全面的人工智慧概觀與趨勢認知。

執行長陳昇瑋指出，創校前與10多家上市公司合作，整理出4大問題，包括實戰人才的缺乏、找對問題不簡單、產學之間的鴻溝、對自建技術的信心。其中，實戰人才的缺乏更是所有問題的基礎，才會在不斷的討論過程中，慢慢浮現創辦台灣人工智慧學校的想法，必須大量、快速地幫台灣訓練出能夠在各產業中，進行產業AI化的AI工程師及經理人。

陳昇瑋強調，「第一流的講師」、「學員實驗室」、「充足計算設備」、「第一手真實問題」、「富經驗助教團隊」以及「200人大班制」，是人工智慧學校引以為傲的6大特色。

目前台灣人工智慧學校第2期技術領袖培訓班及經理人周末培訓班，已在1月27日開放報名，3月27日截止，5月12日至9月1日為第2期上課時間。

(中時)