陳富州捐資蓋鹿園 鹿草終於有鹿了

2018.01.27 嘉義縣 ▲ 嘉義縣鹿草鄉民陳富州買進三頭鹿捐給鄉公所，希望延續鹿草美名。（翁聖勳攝）

友善列印
中時
翁聖勳
2018.01.27 嘉義縣 ▲ 鹿草鄉民陳富州興資捐建鹿園，還買鹿捐給鄉公所，讓鹿草真的有鹿可看。（翁聖勳攝）
2018.01.27 嘉義縣 ▲ 嘉義縣長張花冠(右四)、副縣長吳芳銘(右五)、鹿草鄉長楊秀玉(右三)、議長夫人黃瓊賢(右四)、縣議員林沐惠(左三)、詹琬蓁(右一)及捐贈者陳富州(右二)等人為鹿園揭牌。（翁聖勳攝）

誰說鹿草沒有鹿!鹿草鄉民陳富州有感孩提時期，祖父常對自己提起鹿群在家鄉草原奔跑的場景，自己卻從未看過，於是出資請公所規劃鹿園，再買進三尾梅花鹿，不僅圓了自己的心願，也讓鹿草恢復美名，以後民眾也可以看到活蹦亂跳的鹿。

嘉義縣鹿草鄉早期麋鹿成群，優雅遊走田間，不僅被稱作鹿的原鄉，更因當地種滿麋鹿愛吃的楮樹葉草，有著鹿仔草美名。過去許多外地遊客慕名來賞鹿，卻發生連一頭鹿都看不到的窘境，這情形以後不會再發生!

27日上午由縣長張花冠、副縣長吳芳銘、鹿草鄉長楊秀玉，縣議長夫人黃瓊賢、縣議員林沐惠、詹琬蓁，及捐贈者陳富州等人戴上鹿角俏皮裝扮，出席鹿園揭牌儀式，一起迎接鹿草新朋友。縣長張花冠現場大讚陳富州善行，她說，每鄉鎮若能有人都依當地特色或地名捐助，那就更棒了。

陳富州說，過去常聽父爺輩說鹿草當地因為地處平原、多丘陵，適合麋鹿生存，所以草原上總有成群結伴的鹿群在奔跑，自己卻從未看過，只能在公路往鹿草路口看見馬賽克磚做的鹿雕像，多年來內心總有一絲遺憾，因此毅然向鄉公所建議，由自己出資200萬打造一處屬於鹿草當地的鹿園由公所管理，讓鹿草美名因為鹿的活躍繼續延續。

(中時)

台灣AI學校 首屆今開學 夾娃娃機怎沒變蛋撻？ 業者：商…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。