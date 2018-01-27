陳富州捐資蓋鹿園 鹿草終於有鹿了

2018年01月27日 14:12 中時 翁聖勳

2018.01.27 嘉義縣 ▲ 鹿草鄉民陳富州興資捐建鹿園，還買鹿捐給鄉公所，讓鹿草真的有鹿可看。（翁聖勳攝）

2018.01.27 嘉義縣 ▲ 嘉義縣長張花冠(右四)、副縣長吳芳銘(右五)、鹿草鄉長楊秀玉(右三)、議長夫人黃瓊賢(右四)、縣議員林沐惠(左三)、詹琬蓁(右一)及捐贈者陳富州(右二)等人為鹿園揭牌。（翁聖勳攝）

誰說鹿草沒有鹿!鹿草鄉民陳富州有感孩提時期，祖父常對自己提起鹿群在家鄉草原奔跑的場景，自己卻從未看過，於是出資請公所規劃鹿園，再買進三尾梅花鹿，不僅圓了自己的心願，也讓鹿草恢復美名，以後民眾也可以看到活蹦亂跳的鹿。

嘉義縣鹿草鄉早期麋鹿成群，優雅遊走田間，不僅被稱作鹿的原鄉，更因當地種滿麋鹿愛吃的楮樹葉草，有著鹿仔草美名。過去許多外地遊客慕名來賞鹿，卻發生連一頭鹿都看不到的窘境，這情形以後不會再發生!

27日上午由縣長張花冠、副縣長吳芳銘、鹿草鄉長楊秀玉，縣議長夫人黃瓊賢、縣議員林沐惠、詹琬蓁，及捐贈者陳富州等人戴上鹿角俏皮裝扮，出席鹿園揭牌儀式，一起迎接鹿草新朋友。縣長張花冠現場大讚陳富州善行，她說，每鄉鎮若能有人都依當地特色或地名捐助，那就更棒了。

陳富州說，過去常聽父爺輩說鹿草當地因為地處平原、多丘陵，適合麋鹿生存，所以草原上總有成群結伴的鹿群在奔跑，自己卻從未看過，只能在公路往鹿草路口看見馬賽克磚做的鹿雕像，多年來內心總有一絲遺憾，因此毅然向鄉公所建議，由自己出資200萬打造一處屬於鹿草當地的鹿園由公所管理，讓鹿草美名因為鹿的活躍繼續延續。

(中時)