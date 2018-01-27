夾娃娃機怎沒變蛋撻？ 業者：商業模式讓風潮不退

這樣的夾娃娃機店面大量出現在我們生活周遭。(徐秀娥攝)

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中時電子報
/綜合報導

夾娃娃機店全台大爆發數月，跌破許多人的眼鏡，竟然還未發生蛋撻效應，出現大家預言的倒閉潮。經媒體查詢問店主發現，「場主＋台主」的模式是延續此風潮的關鍵，報載生產娃娃機的工廠今年大發年終獎金，便可知此產業需求面仍十分活絡。

雖然夾娃娃機20年前就已出現，但多擺在遊樂場一角，或店家前放個兩、三個機台，現在則是整間店面都是夾娃娃機，盛況不可同日而喻。蘋果日報報導，夾娃娃機的台主板橋務農哥表示，以前是房東用自己的店面放夾娃娃機，現在則是「場主＋台主」的模式；前者經營成本較高，後者生命週期較長，能夠一直循環。

板橋務農哥稱，自己是夾娃娃機愛好者，剛開始只租一個機台，放自己的戰利品，因為夾回來的東西可流通，所以沒有娛樂的罪惡感。

另一位從台主升格為場主的老闆表示，手邊經營好幾家夾娃娃機，會依商圈主打不同的店面風格和機台內容。有的主打Bling Bling風格，或採Tiffany兼倫敦風格，內容物有3C、娃娃、公仔，會依來客的族群做調整。

板橋務農哥預估，夾娃娃機不會這麼快泡沫化，他解釋，現在走的是「場主＋台主」模式，以分擔風險的概念在經營，「這是1個人賠10萬元或10個人一起賠10萬元的差別」，加上物品一直求新求變，能吸引小朋友和學生族群。另一場主則稱，天時、地利、人和是三大開店要素，「蛋塔效應只佔1/3」。

(中時電子報)

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