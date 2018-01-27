台大連署逾800人 江宜樺加入要求大學自主

台大發動「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署，截至27日中午，已吸引800多人加入。（李侑珊翻攝）

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旺報

台大新任校長管中閔被綠營立委烏龍爆料，遭指不當引用碩專班學生論文，台大已於昨(27)日晚間發布聲明稿，強調管並無涉及論文抄襲，教育部應速通過其校長聘任，日前包含台大前校長孫震、李嗣涔等人在內，發動線上連署，截至中午已超過800人加入。

由台大經濟系教授王泓仁發起的連署，以「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」為題，自25日起先在台大校內發動，第一階段共還包含前衛福部部長蔣丙煌、前農委會主委陳保基、前內政部長李鴻源等人加入連署。

而連署網頁在26日晚間上線，隨即吸引大量校內外人士加入，名單上還包含前行政院長江宜樺、台大新聞所教授張錦華；截至27日中午左右，已累積超過800人加入，而該份連署將於1月29日下午4時截止，之後將在整理名單送交教育部。

連署內容指出，自1月5日台大依法遴選出新校長以來，監察委員、立法委員及媒體等，即不斷以政治力介入干擾，台大向以自由學風自許，並以民主理念治校，絕不受外力干擾。近日各式汙衊台大自治之言論與行動，有違大學自治精神，台大人在此鄭重聲明，大學自治是台大堅守的核心價值，不容玷汙，「我們要求教育部尊重大學自治，我們要求黨政高層的黑手不得介入大學校長選舉，我們請立法院遵守法律，尊重大學自治的精神。」

(旺報)

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