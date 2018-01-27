曾擊落共軍殲6 守護台海多年的F-104星式戰機

2018年01月27日 14:36 中時電子報 李靖棠

民國56年（1967）1月13日，在被稱為台海最後空戰的「一一三空戰」中，當時從台中基地趕往支援的四架F-104戰機（F-104 Starfighter），分別由蕭亞民中校、胡世霖上尉、楊敬宗少校、石貝波上尉駕駛，在發現敵軍後，先後由胡世霖、石貝波以響尾蛇飛彈（AIM-9 Sidewinder）鎖定，擊落兩架殲6戰機。唯一缺憾是，從後來解密的共軍資料顯示，我軍楊敬宗少校的F-104戰機於返航途中，遭共軍擊落失蹤。這不僅是台海最後空戰，更我方F-104戰機最後一次與共軍有實際交戰的經驗。

民國86年新竹開放F-104與Mirage-2000飛行表演-上午場 (1997)

由洛克希德（Lockheed）研發製造、於1954年在高度保密下，進行首次試飛的F-104戰機，但試飛過程中相當不順利，各種故障、事故、零件損毀等的問題，甚至試飛員幾度面臨爆炸、失速等生命危險。經大幅度修正，美國空軍在2年後首次採購15架F-104A，並在1958年接收170架F-104A戰機，但問題卻仍持續暴露出來，美軍最終被迫在兩年後，將A型全數退役，轉為靶機使用。

美軍的F-104戰機於八二三砲戰期間來台，參與名為「約拿大能行動」（Operation Jonah Able）的台島駐防任務。（圖/美國空軍）

中華民國空軍使用迷彩圖裝的F-104戰機。（中時資料照、黃怡珍攝）

我國空軍在1960年開始，陸續引入多架F-104各類型戰機，分別來自美國、荷蘭、比利時、丹麥、西德、日本等國，代號為「阿里山計畫」，來台進行延壽換裝。我方使用過包含：F-104A/B/D/G、RF-104G、TF-104G、F-104J/DJ等多型號機種，共引入247架。但隨著大陸與美國關係解凍，機齡老舊的F-104戰機開始面臨零件短缺等問題，讓我國也陷入「寡婦製造器」的循環中，先後有114架戰機因故障墜毀、66名飛行員殉職。

空戰英雄胡世霖、石貝波駕F-104G各擊落共軍殲6戰機兩架。（圖/空軍司令部）

原停放在台中逢甲大學校園的國軍F-104戰機。（圖/逢甲大學官網）

事實上，中華民國空軍並非唯一受害者，除了美國並未公開失事率，包含西德、荷蘭、比利時等冷戰（Cold War）期間美方盟友，麾下F-104戰機墜機率都高達3成，加拿大更高達4成5。作為最大海外用戶的西德空軍，擁有900多架各式F-104戰機，卻有298架毀於墜機、116優秀飛行員因此殉職，讓F-104獲得一個不名譽的封號「寡婦製造機」（Widowmaker）。

日本航空自衛隊的F-104J戰機。（圖/美國空軍）

越戰（Vietnam War）是美軍麾下的F-104戰機唯一真正參與的戰爭，當年調遣三個飛行中隊入駐越南峴港，作為空中支援的一部份，但整個戰爭期間皆未與越共米格機有對戰，卻有6架因意外失事而墜毀，一架則因巡邏迷航、誤闖海南島領空而被解放軍擊落。F-104戰機以高速飛行聞名，最高時速可達2,459公里、最大航程則有2920公里，擁有M61火神式機砲一門、7個掛載點（最多能掛4枚響尾蛇飛彈）。

前行政院長唐飛駕駛過、退役的F-104戰機現放置於新竹，成為民眾觀賞遊憩的對象。（中時資料照、陳權欣攝）

直到停產為止，洛克希德共生產了2,578架F-104各式戰機，而最後一個退役的是，義大利空軍於2004年將麾下F-104s退役；而我國空軍的F-104戰機，多保存於國內作為展示機，2000年逢甲大學將一架校內教學機，運往美國「經典飛機航空博物館」進行修復展出。

(中時電子報)