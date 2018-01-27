熱水器裝錯地方 消防員眼中未爆彈

寶山消防分隊27日到深井茶花園區宣導居家防火安全知識。（邱立雅翻攝）

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邱立雅

新竹縣1月以來已發生3起一氧化碳中毒案件，幸虧無人傷亡，不過許多民眾未有消防安全、熱水器使用安全意識，將室外型熱水器裝在屋內，或是未加裝強制排氣管，這些狀況在消防員眼中都是危險的未爆彈，眼看即將又有兩波寒流南下，消防隊員近期積極進行宣導，就怕又再發生中毒案件。

有鑑於此，寶山婦女防火宣導隊與警消趁著27日寶山鄉公所舉辦的「花開桔利」活動，在深井邱家茶花園進行防火防災、防一氧化碳中毒宣導，熱心的婦宣媽媽與警消帶著自製的電路開關版，向民眾宣導延長線不可插太多插頭，避免過熱引起電線走火；另外也宣導加裝住宅用火災警報器，偵測到一定濃度煙霧會發出聲響。

寶山分隊小隊長李吉晉表示，在95年消防法規上路前，並未強制要求擁有執照的合格技士安裝熱水器，不少民眾把熱水器裝在樓梯間、廚房、浴室等不易排氣的地點，甚至還認為「用了10幾年都沒事」，苦勸不聽不願更換，讓婦宣媽媽們與警消都相當心急，盼民眾能了解遷移熱水器的重要性。

李吉晉表示，近日天氣寒冷需注意一氧化碳中毒，過年將近，若孩童施放鞭炮須由成人陪同、購買爆竹煙火也要認明認可標示商品，依照產品使用說明施放，且客家人傳統都會開始掃墓，掃墓時火種勿遺留。27日下午也結合義消與婦宣，在寶山鄉遶境宣導防火知識，加強民眾意識。

(中時)

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